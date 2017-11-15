Boston Dynamics CEO ve kurucusu Marc Raibert, robotiğin insanlık tarihi açısından internetten daha büyük bir devrim olacağını söyledi.

Yapay zeka alanındaki gelişmeler her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. Son zamanlarda ülkemizde de örneklerini görmeye başladığımız robotik sektörü yapay zekanın uygulama alanı olarak öne çıkıyor. Hatta bu çerçevede birçok ülke askeri alanda robotik sektörünü ve yapay zekayı geliştirmeye devam ediyor.

Boston Dynamics CEO ve kurucusu Marc Raibert de Ekim ayında düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişiminde yaptığı konuşmada, robotikteki gelişiminin önceki teknolojiler düşünüldüğünde insanlık tarihi açısından daha sarsıcı bir adım olduğunu söyledi. Raibert, robotiğin internetten daha büyük bir devrim olduğunu da iddia etti. İnternetin her insan için dünyadaki bilgiye ulaşmasını sağlayan bir araç oduğunu söyleyen Raibert, "Ancak robotik, dünyadaki tüm şeylere erişmenizi ve bunlara dokunmanızı ve bunları manipüle etmenizi sağlar. Bu sadece bilgi ile sınırlı değildir, her şeydir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suudi Arabistan'da vatandaşlık verilen Hanson Robotics'in Sophia'sı hakkında da konuşan Raibert, tüm robotların bu potansiyele sahip olduğunu da vurguladı. Bilindiği üzere Sophia, insan duygularını anlamak ve taklit edebilmek için geliştirilmiş ve insana benzerliğiyle öne çıkan bir insansı robot olarak gündeme gelmişti.

Robotlar Daha Yetenekli ve Daha Akıllı Olacak

Raibert için gelecekteki robot tasavvuru, sadece benzerlik olarak 'insansılık'tan daha öteye gidiyor. Ünlü CEO bu bağlamda, "İnsanların ve hayvanların yaptıklarını yapan robotlara sahip olduğumuz zaman, inanılmaz derecede faydalı olacak" ifadelerini kullanarak, geleceği daha fütüristik bir şekilde kodladığını gösteriyor. Ayrıca Raibert, robotların bu söylediklerini yapabilmesi için üç temel yeteneğe; yani hareket kabiliyeti, beceriklilik ve özerk düşünmeye sahip olması gerektiğini düşünüyor.

Doğal olarak robotların gelişmesi halinde faydalarının da artacağını söyleyen Raibert, "Bence en önemli uygulamalardan birisi insanlarla ilgilnebilecek olmaları" dedi. Raiber robotların anne ve babalarımıza yardımcı olacağını böylece insanların bunu yapmak için çok zaman harcamayacaklarını öne sürdü.

Boston Dynamics tarafından üretilen robotlarda Raibert'in belirttiği üç 'yenektek' de mevcut olarak bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan SpotMini isimli robot köpek, şirketin bu alandaki başarısını da gösteriyor. Yayınlanan videoda, SpotMini'nin kendi başına hareket edebilmesi, zekaya bağlı yeteneklerini sergilemesi ve çevreyi başarıyla gezmesi öne çıkıyor.

Ayrıca Boston Dynamics tarafından geliştirilen ATLAS ve Sapı adlı iki ayaklı robotlar da mükemmelleştirilmeye çalışılıyor. Yakın zamanda SoftBank tarafından satın alınan Boston Dynamics daha ileriye gidebilen robotlar yapabilmek için çaba gösteriyor. Zira SoftBank CEO'su Masayoshi Son, robotların insanlardan daha akıllı hale gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor ve bunun da önümüzdeki 30 yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Ayrıca CEO Masayoshi Son, yine önümüzdeki 30 yıl içerisinde 10.000 IQ'lu robotların var olacağını düşünüyor.

Yakın zamanda ülkemizde Akınsoft tarafından dünyada da birçok köklü ve yeni teknoloji firmaları tarafından geliştirilen robotlar geleceğin en önemli aktörlerinden biri olacağa benziyor. Bu noktada siz ne düşünüyorsunuz sizce robotlar gerçekten bize yardım mı edecek yoksa Elon Musk ve Hawking gibi dahilerin öne sürdüğü gibi bizi yok mu edecek?