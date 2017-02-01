Handle adındaki robot, yüksek ağırlıkları dengeli biçimde taşımakta zorluk çekmezken, açık arazideki hızıyla da göz dolduruyor.

Sızdırılan videoya bakılırsa Boston Dynamics'daki robot geliştiriciler, hedefi tam 12'den vurmuş gibi görünüyor. Handle isimli robot, insanın iki ayaklı fonksiyonlarını taklit etmekle yetinmiyor; onların ötesine geçip yeni beceriler ekliyor.

Handle, bir sunumda gözler önüne serildi. Yalnız robotun iki ayaklı sınırlamasına takılmayın; zira ihtiyaç duyulduğu anda her nasılsa dört ayak moduna da geçebiliyor. Robot, aslında aşırı gelişmiş bir Segway gibi görünüyor. Ancak aralarında ciddi bir fark var: Segway her açıdan bir başarısızlıktı, bu robot ise zor şeyleri kolay gösteri tatlı bir mekanik yapı.

Handle, bir diğer robotik yapı Atlas'dan farklı. Atlas, engebeli yüzeylerde dikkatli hareket edebilen bir keşif robotuydu. Handle ise daha çok pürüzsüz yüzeyleri seven ve büyük bir hızla hareket edebilen bir robot. Son derece dengeli ve robotik kolları sayesinde, duvarın üzerinden atlamak gibi zorlu eylemleri de başarabiliyor. Daha da çarpıcı olanı, çok ağır yükler taşırken bile dengesinden ödün vermemesi. Fabrika ortamlarında harika işler başarabilecek bir mimari.

Boston Dynamics, söz konusu sunumun istekleri dışında sızdırıldığını idddia etse de, bu önemli değil. Zira, zannımızca kayda değer bir başarı elde edilmiş ve birkaç ufak geliştirme ile robot dünyasında adında sözün ettirecek bir ürün ortaya çıkmış.