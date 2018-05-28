Dünyanın önde gelen insansı robot mühendisliği şirketlerinden olan Boston Dynamics'in 'Atlas' ismini verdiği robotunun 5 yıllık başarılı evrimi bu teknolojide insanlık olarak ne kadar ilerlediğimizi gözler önüne seriyor.

Boston Dynamics'in Atlas robotu, söz konusu 'insansı hareket kabiliyetlerine sahip robotlar' olduğunda, yıllardır hep ilk akla gelenlerden oluyor. İlk etapta arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek için tasarlanan bu robot, aslında çok daha fazlasını yapabilecek bir seviyeye gelmiş durumda. Yapay zeka konusunda uzman olan Gary Bradski'ye göre Atlas, yeni bir tür ve bu türe 'Robo sapiens' adı uygun görülmüş. Atlas'ın son 5 yıldır geçirdiği şahane evrimin 7 adımını, sizin için derledik;

Atlas - Haziran 2013

2013, Atlas'ın tanıtıldığı yıldı. Proje, her ne kadar ön planda Boston Dynamics olsa da aslında pek çok ortağı bulunan bir işti ve ilk hedefi DARPA Robotik Yarışması'nda galip gelmekti. Proje ortaklarından DARPA'nın proje müdürü Gill Pratt, Atlas'ın 2013 versiyonunu küçük bir çocuğa benzettiğini belirtip 'bir yaşındaki bir çocuk zor yürür, sürekli düşer. Şu an yaşadığımız şey bu' diyerek Atlas'ın gelecekte çok daha iyi olacağına dair ilk mesajı vermişti.

Atlas - Ekim 2013

Birkaç ay sonra Boston Dynamics, yeni bir video yayınlayarak Atlas'ın denge sorunlarının çözüldüğünü gösterdi. Atlas, 5 ay içerisinde tek ayağı üstünde dengede durabilen ve engebeli zeminlerde hareket edebilen bir robot haline gelmişti.

Atlas - Ocak 2015

Atlas'ın en kritik geliştirmelerinden birinin gerçekleştiği 2014 senesi boyunca robotun daha sessiz çalışabilmesi, daha hafif malzemelerden üretilmesi gibi pek çok yenilik yapıldı. Ancak en kritik olanı artık kablolara bağımlı olmadan çalışabilmesiydi. Aynı zamanda eklenen yeni sensörler sayesinde de hayli ilerleme kaydedildi. Ocak 2015'de ise Atlas, katıldığı DARPA robotik yarışması finallerini ilk sırada tamamlamayı başardı.

Atlas - Şubat 2016

Aradan geçen bir yılın ardından Atlas'ın daha küçük ve hafif bir versiyonu sunuldu. Karlı zeminlerin de dahil olduğu pek çok farklı zeminde hareket eden bu model, engelleri aşabilmek için bir dizi yeni sensör ile de destekleniyordu. Aynı zamanda Atlas'ın bu versiyonunda 'LIDAR' teknolojisi olarak adlandırılan ve lazer kullanılarak engellerin yerinin tespit edilmesinin sağlandığı bir teknoloji de kullanılmaya başlandı.

Atlas - Ağustos 2017

2017 senesinde Atlas artık pek çok hareketi kusursuz olarak yerine getirebilir durumdaydı. Ancak öngörülemeyen bazı aksaklıklar tabii ki oluyor ve 'Congress of Future Science and Technology Leaders' isimli konferansta başarılı bir şekilde tanıtımı yapılan Atlas, sunumun sonunda birden sahneden düşüyor. Boston Dynamics'in CEO'su Marc Raibert, bu durumu esprili bir dille 'Keşke bunun yapması gereken bir şey olduğunu söyleyebilseydim' diyerek durumu yumuşatmış.

Atlas - Kasım 2017

Yaşanan son talihsiz olaydan sonra geliştiriciler Atlas üzerinde daha sıkı çalışmışa benziyor, çünkü aradan geçen 3 aydan sonra, sakarca sahneden düşen Atlas, engellerin üzeriden atlayabilen bir robot haline gelmiş durumda.

Atlas - Mayıs 2018

Başlangıçta kablolara bağımlı bir şekilde kısıtlı hareket edebilen Atlas'ın 5 yıl içinde geldiği son nokta ise tamamen bağımsız şekilde koşabiliyor olması. İlk video ile son video arasında ortaya çıkan fark, gelişimin hızını gösteriyor ve gelecekte neler olabileceğine dair pek çok şey düşündürüyor. Arama kurtarma gibi pek çok zorlu görevde insanlar ile birlikte pek çok görevi yerine getirecek olan Atlas, belkide gelecekte tehlikeli durumların tümü için bizden daha iyi bir çözüm kaynağı olabilir.