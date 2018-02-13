Robot firması Boston Dynamics, geliştirdiği robotuna “kol” gibi yeni özellikler ekledi.

Son birkaç yıl, hem yapay zeka hem de robot teknolojisinin altın çağı oldu. Yapay zekaları internet ve diğer alanlarda sık sık görüyor olsak da, robot teknolojisi hala gizli kapılar ardında yürütülüyor. Daha önce paylaştığı görüntülerle robot teknolojisinde ne kadar çok ilerlediğini gösteren Boston Dynamics, yaptığı robot tasarımına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, YouTube kanalından yayınladığı son videoda, Spot Mini isimli robotun kapıları açarak arkadaşının geçmesi için beklediğini görüyoruz.

Aslına bakılırsa Boston Dynamics’in robotlarının daha önce kapıları açtığını görmüştük. Buradaki durum ise, kapıyı açan robotun kola benzer bir eklemi olmasıydı. Kolun ucunda bulunan el benzeri bir kıskaçla kapıyı açmayı başaran robot, daha sonrasında eli bulunmayan robot arkadaşının kapıdan geçmesini bekliyor. Arkadaşı kapıdan geçtikten sonra eliyle kapıya destek olmaya devam edip kendisinin de kapıdan geçmesini sağlayan robot, Boston Dynamics’in bu zamanlarda çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

Boston Dynamics’in videolarına baktığımızda, ortada basit bir robottan çok daha fazlasını görüyoruz. Yürüyebiliyor, koşabiliyor, engelleri geçebiliyor, kapıları açabiliyor ve tüm bunları yaparken dengesini korumaya devam ediyor.

Kısa süre önce Softbank tarafından 100 milyon dolara satın alınan Boston Dynamics, ilerleyen yıllarda parasını fazlasıyla çıkaracak gibi duruyor.