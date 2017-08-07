Operatör kontrolü olmadan kendi başına cisimleri alma kabiliyetini sergilemek için düzenlenen gösterinin sonunda sahneden inmek üzere çıkışa yönelen Atlas robotun ayağı kablolara takılınca, büyük bir gürültüyle aşağı düştü.

Boston Dynamics’in uğraştığı ölçüde robot deneyleri yapmak cümle aleme rezil olmayı kaçınılmaz hale getirebiliyor. Daha önce Google’ın sahibi olduğu, fakat yakın zamanda SoftBank’ın kendi bünyesine kattığı bir firma kamerada işleri berbat edince, yapılan çekim ertesi gün viral hale gelebiliyor.

Boston Dynamics’in kurucusu ve CEO’su Marc Raibert bir ay kadar önce bu yılın ‘Gelecek Bilim ve Teknoloji Liderleri Kongresi’nde yapılan kısa bir tanıtım esnasında ödüllendiriliyordu.

Yeni ve geliştirilmiş Atlas ve SpotMini robotları canlı bir sunum gerçekleştiriyorlardı. Gösteride iki robot birbiriyle etkileşimde bulunacaklardı. SpotMini bir insan tarafından kumanda edilirken, Atlas ise çevresiyle bağımsız olarak etkileşimde bulunması için üzerine takılan kameralarla hareket edecekti.

Bu denemenin maksadı, nesnelere kilitlenerek robot kollarıyla hareket ettirecek olan Atlas’ın işlemci kapasitesini sergilemekti.

Robotun görevini biraz daha eğlendirici kılmak adına Atlas bir nesneyi almak için yaklaştığında, SpotMini nesneyi Atlas’tan kaparak öteye taşıyacak, böylece Atlas’ın nesneyi tekrar almak zorunda kalması sağlanacaktı.

Gösteri bir süre bu şekilde devam ettikten sonra Raibert ve firma robotun kutuyu almasına müsaade ettiler. Atlas, bu hareketinden sonra izleyicilerin alkışlarını topladı.

İşte ne olduysa o anda oldu.

Boston Dynamics bazen robotların sahneden kendilerinin inmelerine müsaade eder. Tabii bir insan operatörün kısmi yardımı dahilinde. Fakat o gün işler planlandığı gitmemişti.

Sahneden aşağıya inmek için yönelen Atlas kazara bir projektöre takıldı ve gürültüyle sahneden aşağı düştü. İzleyiciler hep bir ağızdan ‘oooff’ diye bağırırlarken Boston Dynamics temsilcileri de meydana gelen aksiliği toparlamak için sağa sola koşuştular.