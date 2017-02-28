Boston Dynamics'in Yeni Robotu Handle'ın Videosu Yayınlandı

Boston Dynamics, yeni robotu Handle’ın ilk videosunu yayınladı. Hareket kabiliyetleriyle dikkat çeken Handle, ilginç tasarımıyla da hangi canlıdan esinlenildiği konusunda bizleri şüpheye düşürüyor.

Robot teknolojisi üzerine çalışmalar yapan Boston Dynamics’in ismini son birkaç senedir sıklıkla duyuyoruz. Şirket, özellikle mühendislik harikası olan ve gerçekçi tepkileriyle ağızları açık bırakan robotlarının videolarıyla biliniyor. Boston Dynamics’in internet ortamında videoları en çok paylaşılan robotlarının insansı robot Atlas ve hareketleri bir köpeği andıran Spot olduğunu söyleyebiliriz.

Şirketin kurucusu Marc Raibert, yaklaşık bir ay önce yeni robotlarına ait bir sunumdan alınan bir görüntüyü paylaşmıştı. Dün ise Handle isimli bu robota ait ilk video Boston Dynamics’in Youtube kanalı üzerinden paylaşıldı. Handle, dört uzvu bulunan bir robot ve bunlardan ikisi ayak görevi gören tekerlekler. Bir araştırma robotu olan Handle, yaklaşık 2 metre uzunluğa sahip ve dikey olarak 1,2 metre zıplayabiliyor. Bununla birlikte saatteki maksimum hızı ise yaklaşık 15 kilometre. Boston Dynamics’in paylaştığı videoda Handle’ın hareket kabiliyetleri sergileniyor. Videoda robotun bir ağırlığı nasıl kaldırdığı ve merdivenden nasıl rahatlıkla indiği görülüyor. Bunları bir yana bırakacak olursak, videoda en çok dikkati çeken şeyse sanırım robotun zıplama becerisi.

Bu arada robotun neyi andırdığına değinecek olursak bakış açısına göre değişiyor. Bir yandan iki ayağı üstüne kalkmış bir hayvanı andırırken bir yandan da elleri arkaya atmış bir insanı andırıyor. Kısacası neresi arkası, neresi önü belli değil. İyisi mi, biz videoyu izleyip Boston Dynamics’in yeni robotunun yeteneklerine bakalım.