Dünyanın en gelişmiş robotik sitemlerini üreten Boston Dynamics, yeni iki ayaklı insanı modeli Atlas’ın becerilerini sergilediği bir video yayınladı. Isınma koşusu gibi düşük tempoda koşabilen robot, şirketin ne düzeye geldiğini gösteriyor.

Bir gün dünyaya hükmedecek ana yapay zekaya hizmet eden binlerce robot görür müyüz bilmiyoruz, ama o robotların atalarıyla dalga geçmek çok hoş hissettiriyor. İnsan egosu işte, ne yaparsınız? İleride bazıları çıkıp “Dedemizle böyle dalga geçmiştiniz” diyene kadar Boston Dynamics, robotik mizahın bir numaralı kaynağı olacak.

Taklalar atan, merdiven inen ve yuvarlanan sayısız girişimden sonra şimdi de ısınma koşusu yapan bir robot tanıtan Boston Dynamics, Atlas adını verdiği bu robotun yeni videosunu paylaştı. Artık iki ayaklı insansı sistemler üzerinde ciddi ilerleme kaydeden şirket, biraz temiz hava almaya çıkmış amatör sporcu edasındaki Atlas’ı epey hızlandırmışa benziyor.

Atlas’ın bu koşusu, kilo problemi yaşayıp spor yapmaya üşenenlere örnek olabilir:

Hafif eğimli bir yamaçtan düşük ve tempolu bir hızda koşarak çıkış yapan Atlas, artık robotik sistemlerin insan hareketlerine yaklaştığını gösteriyor.

Boston Dynamics tarafından yayınlanan ikinci bir videoda ise SpotMini adında bir robot var:

Herhangi bir yardım almaksızın, tamamen kendi gücüyle programlanan parkuru tamamlayan SpotMini, daha öncede bir kapıyı açmayı başarmıştı. Hatta bu deney sırasında onu sağa sola çekiştiren insanlara rağmen hedefine ulaşmak için mücadele ediyordu. Umarız ki bu robotlar, bir gün insanlara öfkelenmezler.

Google’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı insandan ayırt edilemeyen yapay zekasını, günün birinde yukarıda gördüğünüz robotların çok daha gelişmiş versiyonlarıyla göreceğiz. İşte o zaman yeryüzünde bir şeylerin değişmeye başladığını iyiden iyiye hissetmeye başlayacağız.