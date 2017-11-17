Normal insanların bile yapmakta zorlandığı hareketleri büyük ustalıkla tamamlayan insansı robot Atlas'ın muhteşem hareketlerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Biz hala robot teknolojisi ne zaman gelişecek gibi sorular sorarken bazı robotlar, normal insanların bile kolay kolay yapamadığını zorlayıcı parkurları tamamlayabiliyorlar. Tahminimce internette veya televizyonda çeşitli parkur videolarına denk gelmişsinizdir. Özel yetenekli insanların insanüstü becerilerini gösterdikleri videolar bulunuyor (Fail videolarının da tadı ayrı tabii).

Bu zorlu parkur pistlerini bir robota yaptırabilir miyiz? Boston Dynamics bunu başardı. Burada yalnızca zıplayıp atlamadan bahsetmiyorum, robot bildiğiniz takla atıyor. Boston Dynamics’in iki ayaklı insansı robotu Atlas, adeta ayakta durmanın nasıl bir şey olduğunu herkese gösteriyor.

Denge ve güç konusunda uzmanlaşmış bir robot olan Atlas, yükseltilmiş bir bloğa tek bir sıçrayışla atlayabiliyor. Sıçrama kabiliyetini denge ile birleştiren Atlas, bu yeteneklerini parkur alanlarında göstermeyi ihmal etmiyor. Havada tam tur dönebilme yeteneğine sahip olan insansı robot, her şeyi başarıyla tamamladıktan sonra sevinmeyi de ihmal etmiyor.

Elbette insanlar gibi Atlas da kusursuz değil. Her takla attığında istenilen başarıyı sağlayamayan insansı robot, buna rağmen pes etmiyor ve bir kez daha deniyor. Gelecekte yapay zihinlerle donatılmış bu robotlar, en iyi yardımcılarımız olabilirler. Bize dostluk yaparken bir yerden de dünyayı ele geçirmeye çalışıyor da olabilirler. Sanırım tüm bunları zaman gösterecek.