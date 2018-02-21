Robot teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen araştırma ve geliştirme şirketi Boston Dynamics’in geçtiğimiz haftalarda fenomen olan robotunu hatırladınız mı? Kendisi, bir kapıyı kendi imkanlarıyla açıp dışarıya çıkma konusunda çok başarılıydı. Şimdi de mühendislerinden birisinin kendisini fazlasıyla zorladığı görüntüler ortaya çıktı.

Boston Dynamics, doğadan ilham alarak geliştirdiği robotlarla geleceğin yapay zeka destekli robotlarının az çok neye benzeyeceği konusunda bize fikir veriyor. Esinlenilen canlılar arasında örümcekler, atlar, kuşlar ve elbette insanlar var. Üstelik firma bu robotları, ciddi derecede üzerine uğraşılmış yapay zeka yazılımlarıyla destekliyor ve öğrenen birer makine olmalarını salıyor.

Geçtiğimiz hafta, köpeklerden ilham alınarak üretilen bir çift robotun koordineli bir şekilde, insanlar için yapılmış bir ofis kapısını açıp dışarı çıktıkları video fenomen haline gelmişti.

Bu videoda kapının kapanmaması için öndeki robotun çabası görülmeye değer:

Video internet ortamında viral bir hale gelip, televizyonlardaki haberlere bile çıkınca, tartışmalar dönmeye başladı. Sadece tek iş üzerine odaklanmış olan bir robotun zaten başarılı olabileceği ve o kapıyı açabileceği söylendi. Boston Dynamics ise bunun öyle olmadığını, robotların farklı şartlar ve zorluklarla ayı hedefe ulaşabileceklerini sürekli vurguluyor.

Çekilen ikinci videoda aynı robot, bir mühendisi tarafından engellenmeye çalışılıyor:

SpotMini adı verilen robotu bir hokey sopasıyla ve kapıyı ittirerek hedefinden saptırmaya çalışan mühendis, en son çare olarak robotun gövdesindeki halatı güçlü bir şekilde asılıyor. Robot, her şeye rağmen kapıya yönelmek için adeta gerçek bir köpek gibi mücadele ediyor. Bunları yaparken işlem hızı biraz yavaş kalsa da sonuç olarak farklı şartlar altında o kapıyı açabileceğini ispatlıyor.

Boston Dynamics robot ve yazılım teknolojileri konusuna lider işler yapmaya devam ediyor. Hemen aşağıda da bizzat firma tarafından paylaşılan başarısız deneylerin eğlenceli görüntüleri var: