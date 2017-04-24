Bowlingde mükemmel oyun oynandı, üstelik bu 86.9 saniye gibi rekor bir sürede gerçekleşti.

Bowling oyunu ülkemizde pek fazla ilgi ile karşılanmasa da özellikle genç kuşağın sevdiği oyunlar arasında yer alıyor. Tek bir strikes yaptığımızda havalara uçtuğumuz bowlingdeki strikes’ın ne anlama geldiğini bilmeyenler için ufak bir bilgilendirme yapalım; tek topla tüm bowling kukalarını yıkıldığı zamanda kazanılan sayıya strike deniyor.

New York Cortland’de bir bowling salonunda, muhteşem bir rekor kırıldı. Mükemmel oyun diye nitelendirilen oyun, 12 şeritte 12 Strike yaparak mükemmel oyunu yakalamak oluyor. Bütün Bowling oyuncuları için en uç nokta olan mükemmel oyunu, Cortland’de 23 yaşındaki Ben Ketola isimli genç yapmayı başardı. Normal atışlardan farklı olarak iki elle atış yapan çılgın adam, yalnızca 86.9 saniyede 12 strike yapmayı başardı.

Ketola, Syracuse.com’a yaptığı açıklamada, “ Yapması eğlenceliydi, açıkçası bunu yapmayı beklemiyordum” dedi. “Yalnızca ne kadar çabuk mükemmel oyun yapabileceğimi görmek istedim” diyen genci başarılı performansından dolayı kutluyoruz. Bu sıralar, Ben Ketola’ya Amerika Bowling takımlarından teklif yağıyor. Siz ne diyorsunuz, sizce hak etmiş mi?