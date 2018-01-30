Boyası Fazla Gelen LG'den G6 ve Q6 İçin 3 Yeni Renk Seçeneği

LG, tasarımdan yeterince memnun olmayan tüketiciler için LG G6 ve LG Q6 modellerine biri sevgililer gününe özel olmak üzere 3 yeni renk seçeneği sunuyor.

Yeni amiral gemisinin tanıtımını Mart ayına erteleyen LG, tüketicilerin aklını çelebilmek için LG G6 ve LG Q6 modelleri için yeni renk seçenekleri duyurdu. Geçtiğimiz günlerde cihazlar için Ahududu Gül renk seçeneğinin açıklanmasının ardından şimdi de Fas Mavisi ve Lavanta Moru renk seçenekleri duyuruldu.

LG’nin PR departmanından bir temsilcinin açıklamalarına göre Güney Koreli şirket, Fas Mavisi renk seçeneğini oluştururken Fas’ın Şafşavan kentindeki mavi evlerden esinlendi. Ayrıca aynı temsilci, Lavanta Moru renk seçeneğinin hem kadınlar hem de erkekler için özel olarak tasarlandığını belirtti.

Ahududu Gül renk seçeneğinin tanıtılma zamanlaması ise kesinlikle tesadüf değil. LG, 14 Şubat sevgililer gününde kadın kullanıcılara hem romantik hem de değerli bir hediye vermek isteyen kişiler için Ahududu Gül gibi çekici bir renk seçeneğini piyasaya sürüyor. Beklediği etkiyi alıp almayacağını ancak ilerleyen günlerde anlayabiliriz.

LG G6 ve Q6’nın Astro Siyah, Platin Buz, Terra Altın ve Mistik Beyaz renk seçeneklerine eklenen Ahududu Gül, Fas Mavisi ve Lavanta Moru ile birlikte tüketicilere toplamda 7 farklı renk seçeneği sunulmuş oldu. Samsung ve Apple’ın kullanıcılara son derece kısıtlı renk seçenekleri sunduğunu düşünürsek LG bu konuda oldukça cömert davranıyor.