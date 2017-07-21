Motorola Yeni Amiral Gemisinde Batarya'dan Kısıyor!

Motorola, Moto Z2 Force'da bataryayı çok ciddi oranda azaltacak. Ayrıca telefonda olması beklenen özellikleri de derledik.

Lenovo ve Motorola Mobile, 25 Temmuz’da yeni amiral gemisini duyuracaklar. Büyük olasılıkla Moto Z2 Force ismi ile duyurulacak cihazın birçok sızıntısı yer alıyor, ancak telefon beklendiği gibi çıkarsa bazı soruları da beraberinde getirecek.

Telefonun bir önceki modeli Moto Z Force’de yer alan 3500 mAh bataryadan yaklaşık %22 daha düşük bir batarya olan 2730 mAh batarya ile geleceği bilinen Moto Z2 Force’un bu düşüşle beraber 1 mm daha çok inceldiği görülüyor.(keşke daha kalın olsaydı da batarya yüksek kalsaydı)

Bununla birlikte ABD sürümünde 6GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanı sunacak Motorola, Çin dahil olmak üzere tüm dünyada 4GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı ile geliyor.

Daha küçük bir pile sahip olması eleştirilerin odak noktasında olmasını sağlarken, güç konusunda rakiplerine yakın özellikler sunuyor. Snapdragon 835 ile gelmesi beklenen cihazın arkasında 12 MP’lik çift arka kamera yer alacak. Ön tarafında 5MP’lik geniş açılı kamerasıyla rahat selfieler çekmenizi sağlayacak telefonun 5.5 inçlik Quad HD(1440 x 2560 piksel) ShatterShield ekranı bulunuyor.

Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bilgilere henüz sahip değiliz, ancak tahminler telefonun 700 dolardan satışa sunulacağını gösteriyor.