Kullanıcı Verilerini Çalan iOS Sorunu Çözülebilmiş Değil!

iOS kullanıcılarının başı bazı uygulamalarda dertte. Aralarında herkesin tanıdığı uygulamaların da bulunduğu 70'den fazla uygulama, güvenlik açığından dolayı kullanıcıların bilgilerini çaldırmaya müsait.

Bu senenin önceki dönemlerinde Apple’ın milyonlarca kişi tarafından kullanılan iOS işletim sistemi için bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Uygulamaların giriş verileri ve diğer kişisel bilgilerini alınabilmesine yarayan güvenlik açığı sayesinde birçok uygulama tehlikeli bulunmuştu. 70’in üzerinde önemli uygulamada oluşan sorun Şubat ayında ortaya çıkmasına rağmen firmalar, aradan geçen 3 ayda yeni adımlar atmamışlar gibi görünüyor.

3 aydır bu hataların olduğunu bilen firmalar, mobil bankacılık sayfaları da dahil gözle görülür bir değişiklik yapmadı. Sudo Güvenlik Grubu Strafach, hackerların bu güvenlik açıkları ile iOS kullanıcılarını kolaylıkla kandırabildiklerini açıkladı.

Bu uygulamalara baktığımızda, HipChat, Foxit PDF Okuyucu, Dolphin Web Tarayıcısı gibi tanınan servisler yer alıyor. Ayrıca Think Mutual Bank, Emirater NBD, 21st Century Insurance gibi ülkemizde olmasa bile dünyanın ünlü banka firmalarının mobil uygulamalarıda bu durumun sıkıntısını çekiyor. Bu güvenlik açıklarının kullanıldığı şu an için görülmedi, ancak bunun olmaması bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyor. Firmaların bu açıklar için derhal önlem alması gerekiyor. Siz de bu uygulamalardan herhangi birini kullanıyorsanız, iOS’taki kişisel bilgilerinizi çaldırabilme ihtimalinizin bulunduğunu belirtelim.