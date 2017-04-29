Ortaya atılan son iddialara göre internet servis sağlayıcıları AKK'nin kalkması üzerine internete 'kota' getirmeye hazırlanıyor!

Bildiğiniz gibi 1 Mayıs itibariyle BTK'nın AKK ile ilgili yaptığı yeni düzenleme yürürlüğe girecek ve hem 02:00 - 08:00 aralığındaki internet kullanımı AKK'den sayılmayacak hem de AKK dolduğunda internet hızı eskisi gibi 3Mbit'e düşmek yerine kullandığımız pakete göre düşerek yine de kullanılabilir hızda olmaya devam edecek. 2018 yılının sonunda ise AKK tamamen hayatımızdan çıkacak. Ancak iddialara göre AKK'nın kalkmaması için direten ve her şekilde kendi çıkarını düşünerek kullanıcıları hiçe sayan internet servis sağlayıcıları yeni bir skandala imza atmak üzere.

Ortaya atılan bir iddiaya göre Turkcell Superonline, tüm bayilerine gönderdiği yeni bir duyuruyla birlikte kotalı internet paketlerini bildirdi. Kısacası iddialar AKK'nın kaldırılmasından memnun olmayan internet servis sağlayıcılarının BTK'nın kararında bir açık bularak AKK'yı kaldırdığı halde kotasız paketlerin yerine kota getirdiğini ve böylelikle müşterilerinin üstünden yine bir şekilde daha fazla gelir elde etmeye çalıştığını gösteriyor. Şu anda Superonline dışında diğer servis sağlayıcıların bu konuyla ilgili adı anılmıyor ancak muhtemelen diğer sağlayıcılar da benzer bir yöntem izleyerek gelirini arttırmaya çalışacak yani bu durum Superonline'a özel değil.

Superonline'a ait olduğu iddia edilen belgeler:

Yani AKK yerine kota gelmesiyle ne olacak?

Öne sürülen iddialara göre daha önce AKK olduğu için "sınırsız, limitsiz" gibi ifadelerle kota sınırı olmayan internet paketlerini AKK ile bize yutturan servis sağlayıcıları, şimdi çareyi AKK'yi kaldırarak internete kota getirmekte bulmuş. Böylelikle AKK olmayacak ama zaten belli bir kotayı aştığınızda internet hizmetiniz tamamen bitecek ve kota dışındaki kullanımda ek ücret ödemek zorunda kalacaksınız. Ayrıca yine paylaşılan görüntülerde her 1GB için kullanıcıların 1TL ödeyeceği görülüyor.

Bu durum kullanıcılara AKK'ye göre daha da olumsuz yansıyacak çünkü kullanıcılar internetleri yavaşlamasın diye uğraşırken daha yüksek fiyatlı bir paket almadığı takdirde internetlerinin kotası dolacak ve internet kullanımı için ek ücret ödemesi gerekecek. Yani eğer tüm bunlar doğruysa yağmurdan kaçarken doluya tutulduk diyebiliriz.

Öte yandan konuyla ilgili bilgiler ortaya çıkmasına rağmen henüz birçok detayı bilmiyoruz ve Superonline ile diğer servis sağlayıcılardan konuyla ilgili açıklama gelmiş değil. Bir açıklama gelmesi durumunda konuyla ilgili tüm güncel durumları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Tabii tekrardan tüm bunların şimdilik bir iddia olduğunu hatırlatalım.

Önemli Güncelleme: Öne sürülen belgeler gerçekse olayla ilgili yapılan bu düzenleme 1 Mayıs'tan sonra yeni bir internet paketine geçecek kişileri kapsıyor yani mevcut durumda şu anki paketinizde yeni AKK düzenlemesinden paketiniz olduğu gibi faydalanabileceksiniz.