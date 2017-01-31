35.000'den fazla takipçisi bulunan Rus Photoshop sanatçısı Max Asabin, eserleri ile göz kamaştırıyor.

Akıllı telefon veya bilgisayar kullanan hemen hemen herkes, fotoğraf düzenleme konusunda az çok deneyim sahibidir.

Rus Photoshop sanatçısı Max Asabin ise fotoğraf düzenleme dalında, akıllara durgunluk veren işlere imza atıyor. Birden fazla görseli birbirlerinin üstünde katmanlıyor ve muazzam bir görsel oluşturmak için onları bir araya getiriyor. Bunu yaparken, ön plan fotoğrafının kenarlarlarını düzeltiyor ve onlara gölgeler ekleyerek inanılmaz bir gerçekçilik kazandırıyor.

Max'in DeviantArt'ta 35 binden fazla takipçisi var. Eserlerinin çoğunu internette paylaşıyor. Photoshop sanatçısı Max Asabin ticari açıdan da zeki bir insan; bu başarılı eserleri yayınlayarak reklamını yapıyor ve kendisine teklif yağmasını sağlıyor. Max, son projesi Sleepless'ı Facebook sayfasından paylaştı.

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