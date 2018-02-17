Boyna Takılan 360 Derece Kamera: FITT360!

Teknoloji ve iletişimin tekerleğin icadından bu yana sürdürdüğü birliktelik internetle devam ediyor. Hayatını sosyal ağlarda geçiren insanlar, bir Instagram hikayesinden diğer Instagram hikayesine nefes alıyor. Hal böyle olunca çekilen video ve fotoğrafların kalitesi de bir hayli önem kazanıyor.

360 derece kamera teknolojisi epik video ve fotoğraflar yakalamak için hemen yanı başımızda duruyor. Birçok kişi tarafından kullanılan bu teknoloji gayet sürükleyici videolar izlememizi ve panaromik görüntülerde daha da ileri gitmemizi sağlıyor. Ancak bu teknoloji de her ne kadar oldukça iş kolaylaştırır seviyede de olsa hala estetiksel açıdan sıkıntıları bulunuyor. Yükselen giyilebilir teknolojisi, 360 derece kameralar için de bir çözüm yaratmış olabilir. Hatta Kickstarter'da ortaya çıkan FITT360 bu problemi çözmüş gibi görünüyor.

2016 yılında Samsung Electronics bünyesinde faaliyete geçen FITT360, ilk ve tek boyun bandı şeklindeki 360 derece kamera olma özelliğini taşıyor. Fiziksel herhangi bir eklenti gerektirmeyen ürün oldukça şık bir aksesuar gibi duruyor. Birçok Bluetooth kulaklığın boyun bandına benzer şekilde dizayn edilen ürün herhangi bir müdahale olmadan çalışabiliyor.

Dikkat çekmeyen boyun bandı tasarımının ardında yatan fikir, kullanıcıdan tamamen bağımsız bir şekilde onun gününü kayıt altına alma düşüncesi olabilir. Telefonu elinizde tutmanıza sebep olan 360 derece kamera aksesuarlarından daha iyi ve daha estetik bir çözüm gibi görünen FITT360 görüntü sabitleme teknolojisiyle oldukça tatmin edici kayıtlar yapabiliyor. 3 farklı açıdan 3 farklı lensle kayıt yapan FITT360, başarılı YouTube 3D videoları çekilmesine olanak sağlıyor. Tek şarjla 90 dakika kullanılabilen ürünün, ısıya ve suya karşı dayanıklı bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Cihazın Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.