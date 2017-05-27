Avcılık tüm tartışmalara rağmen kimilerine göre bir spor, kimilerine göre rahatlamak için yapılan aktivite. Ne olursa olsun, uygulanmaya devam ediyor ve bir av sırasında yakalanan bu görüntüler sosyal medya da büyük hızla yayılıyor.

Kanada'nın Ontario eyaletinde av yapmaya çıkmış ve aynı zamanda görüntüleri kaydetmek isteyen adamın yaşadığı gerilim dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Richard Wesley, ilk bahardaki av sezonu için hazırlandı ve ekipmanlarıyla doğaya çıktı. Ancak yolu bir boz ayıyla kesişti. İlk saniyelerde sakin kalmaya çalışan Wesley, ayının başka fikirleri olduğunu anlayınca ondan kurtulmaya çalıştı.

Ayıyı korkutmak için daha önceki deneyimlerinden faydalanmak isteyen avcı, yüksek sesler çıkartarak onu korkutmaya çalıştı. Maalesef Wesley’i kafasına koyan ayı, geri çekilmek için hiç niyetli değildi. Ancak boyutlarına göre oldukça atik olan boz ayılarla yakın mücadele esnasında insanın yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bu yüzden görüntülerdeki Wesley, ayıyla boğuşmak zorunda kaldı.

Saldırıdan sağ kurtulan Wesley “Onu gördüğüm an vurmalıydım" dedi ve YouTube’da paylaştığı videonun açıklamasına: "İlkbahar avı sırasında boz ayı ile yaşadığım mücadeleden kurtulduğum için çok mutluyum. Ayı beni yere attığında aldığım darbelerle dirseğim çürüdü ve ufak tefek yaralar aldım. Bu anların trajik bir ölümle son bulmadığına gerçekten çok sevindim. Boz ayının ne kadar vahşi ve karşı koyulamayan bir hayvan olduğunu kanıtlamak istedim” notunu düştü.

Görüntüleri hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: