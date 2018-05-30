Bozuk Para Yerine Bitcoin ile Ödeme Yapılan Şeker Makinesi!

Kripto paraların en değerli birimi olan Bitcoin hakkında tartışmalar devam ederken, dünyanın farklı köşelerinden bu yeni teknolojiye dair hoş haberler geliyor. Normalde bozuk paralarla ödeme yapılan bu şeker makinesi, Bitcoin ile elektronik ödeme desteği sunuyor.

Kripto paralar, bağımsız ekonomi düzeninin inşası için yüzyılın en büyük buluşlarından birisi olan Blok Zinciri teknolojisinin ürünlerinden sadece birisi. Ekonomik açıdan hala tartışmalara konu olsalar da, pek çok uzman onların gelecekte yaygın bir şekilde kullanılacağından emin. Şimdilerde birer yatırım aracı olarak görülen kripto paralar, gelecekte cebimizdeki fiziksel paraların yerini almaya geliyorlar.

İnsanların somut bir varlığı olan ve maddiyat teşkil eden kağıt ve demir parçalarından uzaklaşması biraz vakit alacak. Sonuçta hala akıllı telefonlara bile çok hakim olamıyoruz. Ayrıca fiziksel paraları terk etmek, pek çok çalışma şeklini de tarihe gömecek. Örneğin otomatlara bozuk para atmayacak, sadece bir barkod okutarak telefonlarımızdan ödemeler yapacağız.

Bu şeker makinesi ise sözünü ettiğimiz dönüşümün bir parçası olarak Bitcoin ödemesiyle çalışıyor:

Bir Bitcoin meraklısı tarafından hayata geçirilen Sweetbit adındaki bu cihaz, elbette ticari bir kaygıyla üretilmedi. Maksat bir şeylerin değiştiğini göstermek. Cihazı üreten David Knezić, Bitcoin ödemelerini entegre etmenin ne kadar kolay olduğunu göstermek bu işe giriştiğini söylüyor. Ayrıca geliştiricler ve yazılımcılar için sistemin kodlarını açık kaynak olarak GitHub sayfasında paylaşıyor.

Bitcoin, yüksek değerinden dolayı günümüzde bir takas aracı olarak kullanılmaya pek müsait değil. Henüz onun ideal ödeme şekli için devrimsel özelliklere sahip olmadığı söyleniyor. Zaten uzmanların altını çizdikleri nokta da tam burası. Bitcoin bir başlangıçtı, hayatımızda takas aracı olarak yer edecek yeni kripto para birimlerine ihtiyaç var. Aynı zamanda bazı farklı özelliklere sahip kripto paralar, hala yatırım aracı olarak kullanılmaya devam edecek.

Bu arada, İzmo çatısı altında dev ortaklıklarla hayata geçirilen yerli kripto para borsası YUEX hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, borsa aktif olduğunda yatırımlar için yerinizi almak isterseniz, aşağıdaki içeriğimize bekliyoruz.