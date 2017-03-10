Apple, tüketicisini korsan servislerin oluşturduğu tehditlere karşı korumak amacıyla bir yasa tasarısı hazırladı.

Apple, ürettiği cihazlar için aslında geniş bir servis kapasitesi sunuyor ve bozulan cihazları onarmak adına memnun edici çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde bu süreç biraz yavaş işlese de firma servis ağını genişletmeye başlayarak hizmet kalitesini arttırıyor.

Serfitikasız teknisyen ve servisler tarafından cihaz onarımı yapılması gittiğiniz yetkililer dürüst çalıştıktan sonra sorun olmuyor, ancak güvenilmez olan korsan cihazlar için de hizmet veren mahalle arası servisler, orijinal parçaları korsanlarıyla değiştirip kar etmeye çalışıyor.





Tüketiciler açısından ciddi tehditler oluşturan bu servis ağlarına karşı Apple’dan ilk itiraz ABD’nin Nevraska eyaletinde geldi. Firma, eyaletteki yetkili kurumlara serfitikasız servis zincirlerinin oluşturduğu tehdidi engellemek adına hazırladığı yasa tasarısını iletti. Google, Nintendo ve Sony gibi firmaların temsilcisi konumunda olan Tüketici Teknolojisi Derneği ve Bilgi Teknolojisi Endüstrisi kurumları tasarıyı reddetti. Samsung ve John Deree gibi markalar ise bu konuda Apple’ın destekçisi olarak gözüküyor.

Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri için şu an Apple’ın böyle bir girişimi yok. Ancak Apple’ın ürün ulaştırdığı her bölgede eşit şartlarla hizmet vermeye çalıştığını biliyoruz.

Korsan cihaz parçalarının orijinal cihaz içindeki parçalara uyumu söz konusu olduğunda ‘çakma’ telefon üreticilerinin bu konuda ne kadar iyi olduğu aşikar. Cihazınızın ölümcül bir sorunla karşılaşmasını istemiyorsanız, serfitikasız servislerden hizmet almanızı tavsiye etmiyoruz.

