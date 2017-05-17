Bragi'nin çıkaracağı yeni kulaklıklar, geçen yıl çıkardıkları minimal kulaklıktan ziyade orjinal Bragi Dash kulaklığıyla daha çok ortak noktaya sahip. Starkey tarafından tasarlanan yeni Dash Pro ve Dash Pro üst düzey ses kalitesi sunarak sektördeki en güçlü giyilebilir kulak bilgisayarlarından biri haline geliyor.

Starkey'in tasarladığı bu kulaklık "dünyanın ilk özel yapım kablosuz kulak bilgisayarı" olarak adlandırılıyor. Ayrıca, inanılmaz gösterişçi görünen kulaklıklar "yüksek destekli kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi" sunarak 5.000 odyolog vasıtasıyla satılacak.

Ancak üst düzey bir deneyim haliyle ürünün fiyatını yükseltiyor. Bragi, Starkey tarafından özelleştirilen Dash PRO için 499 ABD doları, normal PRO sadece 329 ABD doları olacak şekilde fiyat biçmiş. Bununla birlikte, teorik olarak mükemmel bir ses yalıtımı olacağı biliniyor. Ayriyeten kullanılan lastik de, lazer işlemeli ve kullanıcının kulağından kaymasını engelleyici şekilde yapılmış.

Dash PRO, temel olarak orijinal DASH'ın beş saate kadar pil ömrü sağlayacak şekilde yükseltilmiş bir versiyonu. Etkin ses şeffaflığının yanısıra, arka plandak sesi en aza indirmeye yardımcı olan yeni bir codec bileşeni ve Bragi'nin FitSleeves'ine ek olarak geliştirilmiş ses yalıtımı için yeni köpükleri içermekte.

Güncelleme ile aldığı özellikler de; iTranslate uyumluluğunu destekliyor; yani, kulaklıkları kullanarak konuşmayı anında çevirebileceğiniz anlamına geliyor. ITranslate, 40 dille çalışıyor, ancak stabil bir kullanım için iOS cihazınıza iTranslate Pro uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Dash PRO 'yu satın alanlar, iTranslate'in hizmetleri için ödeme yapmaya devam edebilecek kadar büyülü olup olmadığını görmek için 30 günlük ücretsiz deneme süresine sahip oluyorlar.

Ayrıca elleriniz doluysa başınızı hareket ettirerek Dash PRO'nun yanı sıra Orijinal Dash'i de kontrol etmenizi sağlayan yeni bir 4D menü sistemi var.

Bragi'nin üçüncü büyük yazılım güncellemesi aracılığıyla Dash cihazlarına gelen diğer yeni özellikler arasında, tek dokunuşlu Bluetooth bağlantıları, fitness etkinliklerinin otomatik izlenmesi, basit bir dokunma ile kullanıcı arayüzü ve egzersiz izlemesinin çevrimdışı depolanması yer alıyor.

Her iki Dash PRO'yu da almak isteyenler için Bragi'nin web sitesinde satışa sunuldu. Dash PRO tüm sevdiğiniz renkleri bulunduruyor.

Bu tarz kulaklıklar hala çok yeni, anca umut vericiler. Her geçen gün kalitenin arttığını görüyoruz, umuyoruz ki yeni gelecek kulaklıklar ilerleme kaydetmiş ve cep dostu ürünler olurlar.