Efsanevi Breaking Bad’in Tüm Bölümleri 2 Saatlik Film Haline Getirildi!

Heisenbergseverler koşun, tüm 5 sezonu baştan izlemek uzun geliyorsa 2 saatte koca serinin özetini izleyebilirsiniz!

Son dönemlerde çıkan en iyi dizilerden biri olan Breaking Bad, size ana hikayeyi verdiği ve oldukça durgun geçen ilk sezonun ardından aksiyon ve heyecan dolu 4 sezon daha sunmuş ve sonunda da noktayı koymuştu. Ardından aynı atmosferi Better Call Saul ile devam ettiren ekip, birçok kişinin defalarca izlediği ve hala izlemeyen varsa çok şey kaybettiği bir dizi olarak efsaneler arasına yerleşti.

Jesse Pinkman ve elbette Walter White (Heisenberg) ikilisinin efsaneleşmesi, dillere pelesenk olan “Say my name!”, “I’m not in danger, I am the danger!” gibi sözleriyle akıllara kazınan, Skyler’ın “Gelmiş geçmiş en kötü eş” olarak tanındığı bu diziyi bir daha izlemek isteyenler ya da “Başlayacağım da o kadar zamanım yok ki ya” diyenler için muhteşem bir film ortaya çıktı: Breaking Bad: The Movie

Tamamen Breaking Bad’in 5 sezonunun 2 saatlik özeti şeklinde hazırlanan ve özenle işlenmiş bu film, ayrı bir film değil elbette. Bu varolan sezonlar içerisinden düzenli, anlamlı ve dizinin vermek istediğini verebilmesi adına özenle işlenerek hazırlandığını belirtelim.

Yukarıda yatmadan önce 2 saatinizi ayırarak izleyebileceğiniz diziyi özellikle sezonu komple izleyenlere bir nostalji adına öneriyoruz. Tüm sezonları ve haliyle en önemli anlarını barındıran bu filmleştirilmiş diziyi izleyecek Breaking Bad’i izlememiş kişiler BB adına tüm önemli spoilerları da almış olacaklar.