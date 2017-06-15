Yeni Çevrimiçi Nişancı Oyunu: Brawl Stars!

Clash of Clans ve Clash Royale ile mobil platformlarda en çok oynanan oyunları geliştiren Supercell, yeni oyunu Brawl Stars'ı duyurdu.

Clash of Clans ve Clash Royale ile adından sıkça söz ettiren Supercell, yeni oyununu açıkladı. Yaptığı her duyuruyla olay olan Supercell’in yeni oyunu Brawl Stars, 3v3’lük bir nişancı oyunu ve diğer Supercell oyunları gibi mantığınızı kullanarak galip gelmeye çalışacağınız bir yapıya sahip.

Dört farklı oyun modundan istediğinizi seçerek oynayabildiğiniz oyunda, yine en iyisi olmaya çalışacaksınız.

Brawl Stars’ın Özellikleri

Dünyanın her yerinden insanlarla gerçek zamanlı 3v3 savaşlar yapın.

Kilidini açmak ve oynamak için 4 benzersiz oyun modu arasından istediğinizi seçin.

Bölgesel ve yerel sıralamada en iyisi olun.

İpuçları paylaşmak ve diğer oyuncularla birlikte savaşmak için Browlers Bandı oluşturun.

Brawlers’larınızı yükseltin.

4 Ayrı Oyun Modu

Bounty: Rakibinizi ortadan kaldırarak ekibiniz için yıldız toplayın, ancak bunu yaparken rakiplerin sizi fark etmesine izin vermeyin.

Smash & Grab: Savaşırken, kristalleri haritanın merkezinde toplayın. 10 kristal toplayan ve onlara ilk tutunan kazanır.

Heist: Karşı takımın kasasını kırın ve kendi kasanızı yağmacıların elinden korumaya çalışın.

Showdown: 10 oyuncu yavaş yavaş daralacak haritada bulunuyor. En son Brawler olmaya çalışın.

Çok yakında iTunes Store üzerinden Kanada’da sunulacak oyun, önümüzdeki aylarda Android ve iOS için de çıkışını gerçekleştirecek. Brawl Stars’un Supercell’in diğer oyunlarına benzer şekilde oyun içi para sistemi ile geleceği açıklandı, ancak oyunu indirirken ayrıca bir para isteyip istemeyeceği şu an için bilinmiyor.