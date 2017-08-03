Breaking Bad’i Özleyenlere Netflix’ten Yeni Dizi: Ozark!

Netflix'in yeni dizisi Ozark, içerisinde bulundurduğu sağlam bir hikaye ile Breaking Bad tarzı dizileri sevenlerin yeni tercihi olacak.

Tam “Yaz geldi, diziler olmadan ne yapacağız?” dediğimiz bir döneme gireceğiz diyecekken bu sene atağa geçen Netflix sayesinde kaliteli dizilere doyduk. Her zaman beğenilen işler yapmayı başaran Netflix, bir başka orijinal dizi çıkarmayı başardı. Ozark ismi ile yayınlanan bu dizide gerilim, entrika ve Breaking Bad’de bulduğunuz birçok şey var.

İsmini dağlar, göller ve ormanlardan oluşan geniş bir araziden alan dizi, Amerika’nın Missouri eyaletinde geçiyor.

Filmlerde de sık sık gördüğümüz Jason Bateman’in başrolünde yer aldığı dizide finansal danışmanlık yapan Marty’nin Amerika’nın kırsal kesimlerinde 500 milyon dolar gibi çok ciddi bir rakamı 5 yıl içerisinde aklama çabasını görüyoruz.

Bir uyuşturucu baronunun para aklama operasyonunun bir parçası olan Marty, çocuklarını öldürmekle tehdit ettikleri için bu işin içine girmeye mecbur kalır.

Breaking Bad tarzını seven kişilerin severek izleyeceği dizinin gerek ambiyansı gerekse de konusu uzun süreden beri gördüğümüz dizilerden daha derin işlenmiş. Çalkantılı bir aile ve aileye zarar gelmemesi için elinden gelen her şeyi yapan bir babanın hikayesini izlemek istiyorsanız, Ozark'ı Türkçe altyazı seçeneği ile Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.