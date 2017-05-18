Türk Asker Dizisi SÖZ, Dünya Sıralamasında İlk 5'e Girdi!

Ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük prodüksiyona sahip asker dizisi SÖZ, tüm dünyada 'en çok sevilen yeni yapımlar' kategorisinde ilk 5'e girmeyi başardı.

Ülkemizde bugüne kadar yapılan gelmiş geçmiş en büyük prodiksyona sahip asker dizisi SÖZ, elde ettiği başarıyla birlikte yayınlandığı her gün sosyal medyada da sıkça konuşulan bir dizi haline geldi. Elbette dizi bu kadar sevilince, büyük bir başarıya ulaşması da kaçınılmaz oldu.

Dünyanın en büyük medya analiz şirketlerinden The Wit tarafından yapılan tüm dünyada en çok izlenen ve izleyicilerin sevdiği yeni yapımlar ile ilgili hazırlanan listede, Türk yapımı SÖZ dizisi 5.sıraya yerleşti. Böylelikle SÖZ, sosyal ağlardaki konuşulma oranıyla birlikte yapılan analiz sonucunda yeni yapımlar arasında dünyanın en sevilen dizileri arasında yer aldı.

Sosyal ağlarda gerçekleştirilen analize göre SÖZ dizisi en çok kaliteli prodüksiyonu ve senaryosuyla övülürken listede SÖZ'ün dışında Breaking Bad gibi dünyaca ünlü yapımlar da boy gösterdi. Gerçekten deneyimli kadrosu ve başarılı prodüksiyonuyla Star TV'de yayınlanan SÖZ dizisi daha nice başarılara imza atacak gibi görünüyor.