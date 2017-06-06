Afrikalılar Amerika’ya Giden İlk İnsanlardı!

Antik insanların yaşadığı dönemler, tarih bilimi açısından kilit bir görevdedir. Bu dönemlere ilişkin yapılan araştırmaların sonuçları ise bütün bilimsel disiplinleri ve dünya üzerinde yaşayan herkesi ilgilendirecek kadar önemlidir.

Binlerce yıl önce yaşamış atalarımızın yaptıkları göçler ve yaşayış şekilleri, bugün dünya üzerindeki yaşamın temellerini atmıştır. Ancak bilimsel araştırmalarla bile aydınlatılamayan önemli olaylar var ve bu olayların gerçek yüzü, bilinen her şeyi yıkıp baştan yazabilir.

Bundan 50 yıl önce Brezilya’daki bir mağarada 40-50 yaşlarında öldüğü tahmin edilen bir antik insanın kafatası bulunmuştu. Yapılan arkeoloijik kazıda elde edilen kalıntılar, bir müzede sergileniyordu.

Brezilyalı bir grafik tasarımcısı söz konusu kafatasının dijital ortamda rekonstrüksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu mağara adamının nasıl gözükeceğine dair önemli ipucuları sunacak bir çalışma demekti. Ayrıca mağara adamımızın o bölgeye nereden geldiği anlaşılacaktı.

Sonuçlar bilim dünyasında cevap bekleyen bir gizemi daha tekrar gündeme getirdi: Güney Amerika topraklarına ayak basan ilk insanlar Afrikalılar mı yoksa Asyalılar mı?

Yukarıda gördüğünüz resim rekonstrüksiyon çalışmalarının son halini gösteriyor. Bilim dünyasındaki hakim görüş, Amerika kıtasına ayak basan ilk insanların Asyalı olduğu yönündedir. Ancak bu mağara adamı kafaları oldukça karıştırdı. Zira kendisinin kökeni fiziki özelliklerine göre Afrika. Günümüzde Sahra altı bölgelerinde yaşamış antik Afrikalı insanların, Avustralya yerlileri ve Melonoslularla benzer etnik özelliklere sahip olduğu biliniyor.

Söz konusu çalışma Afrikalıların, Güney Amerika’yı sömürgeleştiren ilk insanlar olduğu savını tekrar akıllara getirdi. Bu sonuçlar sayesinde, Güney Amerika'ya ulaşan ilk sömürgeci toplumların Avrupalı olmadığı, onlardan binlerce yıl önce Afrikalıların Asya üzerinden geçip, Bering Boğazı aracılığıyla Amerika’ya ulaştıkları anlaşılıyor.



Asya Kıtası (Rusya) ve Kuzey Amerika arasında antik çağlarda var olduğu düşünülünen buzulsuz koridor, göç yapmaya elverişliydi.

Evet, ortaya atılan iddialar oldukça derin ve uzun süre tartışılması gereken konular. Nitekim, modern tarihte sömürgecilikten en çok başı ağrıyan toplum Afrikalılardır. Bu tip araştırmaların gerçekçi yönü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, Afrikalı milletlerin de antik çağlarda sömürgecilik yaptığına dair ortaya atılan iddialar insana biraz uçuk geliyor. Çünkü gerçek sömürgeciler ayıplarını kapatmak için, sömürdükleri toplumların tarihine leke atmayı çok severler.

Bakalım söz konusu bulgunun ardından yapılacak araştırmalar bizlere hangi detayları sunacaklar. İlgiyle takip ediyoruz.