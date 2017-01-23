Brezilya'da Çekilen GTA 6 Kutusu Fotoğrafı, Sağlam Mizah Malzemesi Oldu

Brezilya'daki bazı aklı evvel kişiler, GTA 6'ı piyasaya sürdü. Ne var ki yapımcı Rockstar Games'in bile bundan haberi yok.

Rockstar'ın Grand Theft Auto 6 üzerinde çalışıp çalışmadığı oyun dünyasında polemik konusu. GTA 5'in ve tüm serinin başarısı göz önüne alındığında, devam oyunun geliştirilmemesi pek de akıllıca olmaz. Ancak Rockstar Games, şu anda vitrininde GTA Online'ı tutmak istiyor.

Reddit'e sızan fotoğrafa göre, birileri, Brezilya'da GTA 6'yı satışa sundu. Oyunun kutusu ise fazlasıyla gülünç. Zira kapakta oyunun PS2 için geliştirildiği belirtiliyor. Reddit'teki yorumlara göre; GTA 6 ile değil, San Andreas'tan uyarlanan bir mod karşı karşıyayız.

Söz konusu fotoğraf, pek çok kişiye kahkaha attıracak türden. Kim bilir, belki garip bir viral tanıtımla karşı karşıyayız. Belki de Brezilya'daki bazı dolandırıcılar, saf kullanıcıların kanına girmeye çalışıyor. Ancak yakın tarihte GTA 6'nın satışa sunulması mümkün gözükmüyor. Rockstar, Read Dead Redemption 2 ve GTA Online'a odaklanmış durumda.

Halihazırda Rockstar, GTA ailesini GTA Online ile taze tutuyor ve yapım için ek görevler ile genişleme paketleri üstünde çalışıyor.