Brian Cox Açıkladı: Henüz Uzaylılar İle Karşılaşmadık!

Geçmişten bu güne insan dışı canlıların varlığını ve daha önce karşılaşıp karşılaşmadığımızı sorguluyoruz. Konu hakkında konuşan ünlü fizikçi Brian Cox ise daha önce uzaylılar ile karşılaşmadığımızı açıkladı.

İnsanlık var olduğu günden bu yana, kendi dışında yaşayan varlıkları merak etme eğiliminde olmuştur. Bu bağlamda uzaylıların varlığı, varsa şekli ve daha önce karşımıza çıkıp çıkmadıkları hepimizin ilgi odağı haline geldi. Bilim insanları ve fizikçilerin derin araştırmaları sonrası ise merak uyandırıcı sorulardan biri yanıtlandı. Ünlü fizikçi Brian Cox, dünya dışı canlıların henüz bizimle karşılaştığına dair net bir kanıt bulunamadığının altını çizdi.

Bu soru ilk olarak 1950 yıllarında İtalyan fizikçi Enrico Fermi tarafından Fermi paradoksu olarak bilinin adı ile ortaya atılmıştı. Ancak Enrico Fermi, varolan uzaylı yaşam olasılığı ile Dünya hayatının çelişkili olduğunu savunmuştu. Ardından akıllara takılan soru, daha önce insanlar ile uzaylıların neden karşılaşmadığı olmuştu.

Sunday Times gazetesine konuşan Cox, uzaylıların yıldızlar arası keşfe başlamak için yeterince güce sahip olduklarını ancak bu durumun politik kargaşalara neden olacağını belirtti. Ünlü fizikçiye göre henüz bu dünya dışı canlılar ile karşılaşmamış olsak da, bu biz insanlar için kaçınılmaz bir sondu.