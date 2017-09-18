British Airways Uçaklarında Yakıt Olarak "Çöp" Kullanacak!

British Airways, uçaklarında yenilenebilir atıkları yakıt olarak kullanmayı planlıyor. İlk denemeler ise 787 Dreamliner uçuşları ile başlayacak.

British Airways görünüşe göre, Doc Brown'ın çöpü yakıta çevirerek zaman makinasını çalıştırdığı "Geleceğe Dönüş" filminden esinlenmişe benziyor. Havayolu şirketi, yakıt emisyonlarını %50 azaltmayı başaran Velocys şirketiyle anlaşma yaptı. Anlaşmayla birlikte havayolu şirketi 2050 yılına kadar yenilenebilir doğal yakıtlara geçerek sera gazlarının atmosfere salınımını %60 azaltmayı hedefliyor.

Şirketin şu anki hesaplamalarına göre bitkisel atıkları yakıta dönüştürerek, Londra'dan San Jose'ye ve New Orleans'a uçuşu olan 787 Dreamliner uçuşlarının gerçekleşmesine yetecek kadar enerji verebilir. Yani yine de tam olarak bu uçuşlar olmasa bile bu rotanın uzunluğundaki bir uçuşu bu yeni bitkisel atıktan yapılan yakıt karşılayabilir. Bu yüzden de şirketin ilk planlarında yeni yakıtı bu uçuşlarda kullanmak var.

Zaten bitkisel atıklardan güçlü yakıtlar yapılabildiği biliniyordu. Ancak British Airways bunu uçaklarda kullanarak bir ilke imza atacak gibi gözüküyor. E zaten uçan kaykaylarımız ve kendi kendini bağlayabilen Nike'larımız vardı, üzerine bir de çöpten yakıt elde etmeyi ekleyince, Geleceğe Dönüş filmindeki geleceğe hiç bir şey kalmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yenilenebilir yakıtlar havayolu taşımacılığında yeni bir devir açacak mı?