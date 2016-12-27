Twitter Hesabı Hacklenen Sony'den Ortalığı Karıştıran Tweet: Britney Spears Öldü!

Twitter hacker'ı yine yapacağını yaptı ve Sony Global Music hesabından Britney Spears'ın öldüğünü duyurdu.

Gün geçmiyor ki sosyal medya servislerinde, özellikle de Twitter mecrasında bir hacker çıkıp ortalığı karıştırmasın. Britney Spears, hali hazırda Twitter korsanlarının en gözde kurbanlarından biri.

Dün, #RIPBritney hashtag'ı Twitter'ı sarstı. Britney Spears hayranları, önceleri bu başlığa fazla ilgi göstermese de, Twitter hacker'ı haberi Sony Music Global hesabından yayınlayınca pop dünyası küçük çaplı bir deprem yaşadı.

Neyse ki Sony Music Global hatanın hemen farkına vardı. Şirket, hacker'ları yeni IP adresinden sahte dedikodular yaymakla suçladı ve Britney Spears'ın yaşadığını açıkladı. Söz konusu iletiler, hemen sayfadan kaldırıldı. Şirket, bu yalanların arkasında ünlüleri hacklemeyi çok seven Ourmine isimli grubun olduğunu duyurdu. Ourmine isimli grubun tek kurbanı Britney Spears değil. Kötü niyetli organizasyon, kısa süre önce de Facebook Yönetim Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg ve kablolu yayın şirketi Netflix'in hesaplarına sızmayı başarmıştı.

Britney Spears'ın menejeri Adam Leber da açıklama yaparak, "Britney son derece iyi ve sağlıklı. Bu tür dedikodulara itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.