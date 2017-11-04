Sektöre yakın olan kaynakların yaptıkları açıklamaya göre çip sektöründe hakim olan her iki firmanın güçlerini birleştirmeleri, Broadcom'a çok önemli bir avantaj kazandırabilir.

Sektörün içindeki kaynakların bildirdiğine göre Broadcom Ltd.’in yöneticisi Hock Tan, Qualcomm Inc.’ı 100 milyar dolar gibi yüksek bir rakama almayı tasarlıyor. Eğer gerçekleşirse, kablosuz çip piyasasına hakim olacak en etkin güç olma yolunda atılmış en büyük teknolojik satın alma işlemi olacak.

Gerçekleşmeme ihtimali bulunan özel bir işlemle ilgili olarak açıklama yapan ve bu nedenle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre hisse başına 70$ nakit ve hisse senedi teklifi de bu anlaşmanın kapsamında olacak.

Qualcomm’un satın alınması, Broadcom’u Intel Corp. Ve Samsung Electronics Co.’dan sonra sektörün üçüncü büyük çip üreticisi konumuna getirecek. Üstelik, her yıl satılan 1 milyardan fazla akıllı telefonda kullanılan çiplerin üretiminde de lider konumuna taşıyacak. Her iki firmanın birleşimi, teknoloji alanında en büyük satın alma olayı olan Dell Inc.’ın EMC’yi 2015 yılında 67 milyar dolara satın alışını da gölgede bırakacak. Bununla yanında, Qualcomm’un telefonları kablosuz ağlara bağlayan çip piyasasındaki üstünlüğünü, Broadcom’un cihazları Wi-Fi ağlara bağlayan çip üretimindeki tecrübesiyle kaynaştıracak.

İnstinet uzmanlarından Romit Shah Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Bu anlaşma son derece mantıklı. Broadcom 30 milyar dolar kazanç sağlayabilir ve son derece stratejik bir adım olabilir Her iki firmanın akıllı telefon sektöründe önemli varlıkları söz konusu” dedi.

Bloomberg News konuyla ilgili haberi ilk olarak yaptığında Qualcomm’un New York borsasındaki hisse senetleri 2008 yılında bu yana ilk kez %19 oranında değer kazandı. Günü %13’lük artışla kapatan firma, değerini 91 milyar dolara çıkardı. Broadcom da %5.5’lik bir artış yaşayarak piyasa değerini yaklaşık 112 milyar dolara çıkardı.

Broadcom ve Qualcomm temsilcileri konuyla ilgili bir açıklama yapmadılar.