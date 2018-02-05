Broadcom, Qualcomm'u Satın Almaya Kararlı!

İletişim teknolojileri devi Broadcom, işlemci devi Qualcomm'u almakta kararlı gibi. 108 milyar dolarlık teklifi reddettikten sonra Broadcom, Qualcomm'a bir teklif daha yaptı.

Qualcomm yetkilileri şirketi satmamakta ne kadar kararlıysa, Broadcom'da hayırı cevap olarak kabul etmemekte o kadar kararlı gibi. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız normalde genişbant ağ ve kablosuz ağ devi Broadcom, işlemci ve çip devi Qualcomm'a tam olarak 3 adet teklif yapmıştı. En son 108 milyar dolar gibi uçuk bir fiyat teklifi yapan Broadcom'u, Qualcomm nazikçe reddetmişti.

Qualcomm'un son dönemlerde işlerinin iyi gitmesi ve özellikle de ABD'de başlayan 5G hareketinin demirbaşı olacağı düşünülürse, Qualcomm'un teklifi reddetmesi oldukça normal gözüküyordu. Ancak bugün ortaya çıkan habere göre Broadcom, Qualcomm'u markasına katmakta kararlı gibi gözüküyor. Broadcom son yaptığı teklifle beraber Qualcomm'a hisse başı tam 82 Dolar teklif etti. Bu da toplamda Broadcom'un Qualcomm'u satın almak için 121 milyar dolar teklif ettiği anlamına geliyor.

Ancak Broadcomm'un bu teklifi sunarken iki adette şartı var. Öncelikle birincisi Qualcomm'un satın almak istediği bir başka işlemci üreticisi olan NXP'yi hisse başına 110 dolara satın alması ya da bırakması. NXP otomotiv sektöründe lider bir çip üreticisi olsa da, bu yükseklikte bir değer etmediği kesin. Bir diğeri ve en zararsız olanı ise Qualcomm'un hissedarları ile her yıl yaptığı ve bu yıl da 6 Mart 2018'de gerçekleştireceği yıllık buluşmayı ertelememesi.

Ayrıca Broadcom yetkililerine göre bu "son ve en iyi" teklifleri. Yani eğer Qualcomm bu teklifi de kabul etmezse Broadcom bir daha teklif vermeyecek. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi Qualcomm bu yıl çok ciddi gelirler kazanacağı oldukça iyi anlaşmalara imza attı. Yani sırf 2018'de gerçekleştireceği bazı anlaşmalarla bile Qualcomm'un Broadcom'u şirket büyüklüğü anlamında sollayabileceği düşünülüyor. Bu yüzden de Qualcomm bu "son ve en iyi" teklifi de kabul etmeyebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Qualcomm Broadcom bünyesine katılır mı?