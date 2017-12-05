Broadcom, tüm hisseleri için Qualcomm'a 105 milyar dolarlık bir teklif daha sundu.

Yonga üreticisi Broadcom, rakibi Qualcomm'u satın almak için çabalarını sürdürüyor. Firmanın devir için 100 milyar dolarlık eski teklifi reddedilince biraz vites arttırdı. Teklif, The New York Times iddialarına göre 130 milyar dolar ancak resmi açıklamada 105 milyar dolar olarak gösterildi. Daha öncesinde de olduğu gibi Qualcomm yönetim kurulu, teklifi oy birliği ile reddetti.

Defalarca reddedilen Broadcom artık taktik değiştirip, teklifi doğrudan Qualcomm hissedarlarına yöneltmeye başladı. Broadcom, eğer firmayı satın almayı başarırsa en büyük 3. yonga üreticisi konumuna gelmiş olacak. Söz sahibi olmasını sağlayacak kadar hisseye sahip olduktan sonra da yönetim kurulu denetimini ele geçirip, firmanın tamamını satın almayı hedefliyor.

Qualcomm yönetim kurulu ise yapılan bu tekliflerin firma değerini düşürdüğünü ve prestijine zarar verdiğini söyledi. Yönetim kurulunun 6 Mart tarihine kadar görev süresi bulunuyor, bu da uzun bir süre Broadcom tekliflerinin reddedileceği anlamına geliyor. Firma yakın zamanda 5G şebekesine geçerek mobil cihazlarda yaptığı atak ile hissederlarına daha iyi getiri sunacağını iddia ediyor. Satın almanın gerçekleşmemesi için çabalarını sürdüren Qualcomm, mevcut durumu özetleyen bir de bildiri yayımladı.