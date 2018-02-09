Apple, Intel, AMD gibi devlerin gözünü korkutan yonga üreticisi Qualcomm’un, Broadcom tarafından yapılan son teklifi de reddetmesi, hisse senetlerinin %1.31 oranında düşmesine neden oldu.

Yonga üreticisi Broadcom, rakibi Qualcomm'u satın almak için çabalarını sürdürüyor. Firmanın devir için 105 milyar dolarlık eski teklifi reddedilince biraz daha vites arttırdı. Broadcom, Qualcomm’a 121 milyar dolar teklif etti. Bu anlaşma karşılığında Qualcomm, bütünüyle Broadcom’un elinde olacaktı. 121 milyar dolarlık teklifi oy birliğiyle reddeden yönetim kurulu, firmalarının asıl değerinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorlar. 5g teknolojisinin yayılmasıyla yatırımlarının meyvelerini toplayacak Qualcomm’un asıl değeri ortaya çıkacak.

Teklifin rededilmesiyle 63 dolar olan Qualcomm hisseleri 61.60 dolara kadar geriledi. Qualcomm hisse senedi fiyatlarının gerçek zamanlı değerine buradan bakabilirsiniz. Broadcom tarafından yapılan 121 milyar dolarlık teklifte şirketin 63 dolar civarında olan hisse senetleri için 70 dolar ödenecekti.

Ancak bu teklifi de rededen Qualcomm’da işler eskisinden biraz daha farklı. Israrcılığıyla Broadcom firmanın yönetim kurulunu yumuşatmış olacak ki, ilerleyen günlerde devir işlemleri ve hisse senedi fiyatları ile ilgili bir toplantı yapılacağı duyuruldu.

Çalkalanmalar devam ederken bu yıl içerisinde Broadcom hisseleri %14.26 ve Qualcomm hisseleri %5.34 oranında geriledi. Anlaşmalarda hızlanmaya gidilmezse her iki firmada bu durumdan oldukça zararlı çıkacak.