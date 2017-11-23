Daha önceki fiyattan memnun olmayan Qualcomm'u satın almayı kafaya koymuş gibi görünen Broadcom'un daha yüksek bir fiyatla teklifini yenileyeceği bildiriliyor.

Broadcom’un, Qualcomm’a yeni bir teklif sunacağına dair işaretler var. Çip üreticisi firmanın, rakip Qualcomm’u satın almak için yaptığı ilk teklifi yükseltmeyi düşündüğü bildiriliyor. Qualcomm daha önceki teklifi reddetmiş, yapılan teklifin fabrikasız çip üretimi yapan bir kuruluş olan Qualcomm’un değerini büyük oranda düşürdüğünü öne sürmüştü. Qualcomm mobil cihazlarda ‘Çip Üstü Sistem’ üreticiliği bazında dünyanın bir numarası olarak biliniyor.

Broadcom’un yapmayı tasarladığı artışın, firmanın hissesinden daha büyük bir oranı da kapsadığı, hatta bu düşüncenin Qualcomm’un en yüksek hisseye sahip birkaç ortağıyla yapılan danışma görüşmelerinden sonra sunulabilir bir teklif olarak görülmeye başlandığı söylendi. Broadcom’un bu teklifi ne zaman yapacağına dair bir haber yok fakat, sorunun hala devam ediyor olması Broadcom’un, Qualcomm’u görüşme masasına oturtmak için baskısını sürdürmeye devam etme niyetinde olduğunu gösteriyor. Söz konusu baskı , bir yandan ödüllendirme, diğer yandan aba altından sopa gösterme tadında ilerliyor. Qualcomm’un hisse sahiplerine daha fazla hisse sunularak ödüllendirme yapılırken, yönetici kurulunun değiştirilebileceği yönündeki tehditler ise aba altından sopa göstermek olarak yorumlanıyor. Broadcom’un CEO’su Hock Tan, bir meydan muharebesine hazır olduğuna işaret etmişti. Kaynaklar, teknoloji devinin, Qualcomm’un 8 Aralık’ta sona erecek olan adaylık başvurusundan önce bir dizi yöneticiyi kurula sokmayı hazırlandığını bildirmişlerdi. Mevcut kurulun görev süresi dolmak üzere. Bu nedenle Broadcom’la görüşme taraftarı olan hissedarların Broadcom lehine olmak üzere oylama yapmalarını sağlama fırsatı doğuyor Broadcom için.

Teklifte yapılabilecek olası yükseltme duyumlarından ötürü, Qualcomm hisseleri daha şimdiden %2’den fazla değer kazanarak 68.05$ seviyelerine ulaştı. Diğer yandan Broadcom hisseleri ise %0.3 oranında bir düşüş yaşayarak, 275.82$’a geriledi. Broadcom/Qualcomm ilişkisine dair duyumların sonu gelmeyecek gibi.