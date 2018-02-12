Uzun zamandır Qualcomm'un peşinden koşan Broadcom, bu sefer şansını 14 Şubat gününe özel toplantı yaparak denemek istiyor.

Qualcomm, geçtiğimiz haftalarda Broadcom'un 121 milyar dolarlık teklifini reddettiğini açıklamıştı. Broadcom'un "yapabileceğimiz en yüksek ve en son teklif budur" diyerek vermiş olduğu bu tekliften çok daha fazla değerde olduklarını iddia eden Qualcomm, bu nedenle teklifi geri çevirmişti. Ayrıca eğer teklifi kabul ettikten sonra hükümet bu anlaşmadaki düzenlemeleri kabul etmezse, şirketin çok büyük kayba uğrayacağını belirtmişti. Sonuç olarak Qualcomm, ayrılma ücreti olarak belirlenen değerinin %4'ünden daha yüksek bir miktar istiyor. Broadcom ise bu teklifi değerlendirdiklerini ve işlem değerinin %6'sı olan 8 milyar dolarlık değeri kabul edebileceklerini söyledi.

Bu durumdan yola çıkarak Qualcomm Başkanı Paul Jacobs, Broadcom CEO'su Hock Tan'a tekrar bir araya gelerek teklifler hakkında yeniden görüşmek istediğini söyledi. Qualcomm Başkanı Jacobs, ellerinde bulunan NXP teknolojisinin değerinin çok daha yüksek olduğuna inandığı için Broadcom'un tekliflerini hep düşük buluyor. Bu anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp düzgün bir uzlaşmaya varmak için her iki taraf da görüşme yapmayı kabul etti.

Birbirlerine olan bu yoğun sevgiyi ironik olarak belirtmek için görüşmenin tarihi 14 Şubat'a ayarlandı. Sevgililer gününde yapılacak olan bu anlaşmanın oylaması ise 6 Mart'ta yapılacak. Her iki firma da, şimdiye kadar yaptıkları anlaşmazlıklardan bir ders çıkarmış olacaklar ki bu görüşmeden önce farklı danışmanlık şirketleriyle görüşüp farklı tekliflerle masaya oturacaklar. Bu firmalar tarafından yapılan tavsiyelerle anlaşma şekillenecek. Eğer Qualcomm yönetim kurulundan aynı şekilde devam edilmesi yönünde bir karar çıkarsa, Broadcom yine istediği devralmayı yapamayacak. Ancak fikirler değişir ve Broadcom'un lehine oylar kullanılırsa, Qualcomm'un yönetim kurulunu artık Broadcom devralacak. Ellerinde milyonlarca dolarlık hisseler bulunan fon sahipleri bu oylamada etkin rol oynayacak.

Qualcomm, hemen hemen her akıllı telefon üreticisinin kullandığı Snapdragon mobil işlemcisi ile biliniyor. Fakat Apple ile olan yasal davalar nedeniyle 2018 yılında üretilen Apple cihazlarda Qualcomm'un desteği bulunmayacak. Apple, Qualcomm yerine Intel ile çalışmayı düşünüyor. Broadcom ile Qualcomm anlaşma sağlasa bile Apple'ın fikrinin değişmeyeceği söyleniyor.

Sizce Broadcom sevgililer gününe özel bu toplantıda Qualcomm'u etkileyebilecek mi?