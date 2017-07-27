Brokoli Yemek, Cilt Kanserini Önlüyor!

Bilim insanları, lahana ailesinde bulunan izotiyosiyanatlar sayesinde cilt kanserini durdurabilirler.

Brokolilerde ve karnahabarda bulunan benzer bir bişelik sayesinde melanom tümörlerinin öldürülebileceği ortaya çıktı. Bu melanomlar genellikle ciltte bulunur ancak bağırsaklar ve göz gibi vücudun diğer bölgelerinde de bulunabilirler. Melanoma çoğunlukla güneşten gelen ultraviyole ışıklar yüzünden oluşabiliyor. Ayrıca cilt kanserinin de en yaygın formu olarak da biliniyor.

Bilim insaları, hastalıklı hücrelerin büyümesini, fareler üzerinde yaptıkları deneylerle yüzde 69 oranında engellemeyi başardılar. Bu başarının ardından ise sağlıklı hücrelere zarar vermeden hastalıklı hücrelerin yok edilebileceği umuluyor.

Cil kanseri vakaları 1972'ten beri iki kat arttı ve ABD'de yılda 80.000'den fazla insanı ve İntiltere'de de 14.500 insanı etkiledi. Cilt kanserinde erken dönem teşhisi, diğer birçok hastalıkta olduğu gibi, oldukça önemli ve bu sayede de ameliyatlar ile çözüme ulaşılabiliyor. Ancak eğer hastalık vücudun başka bölgelerine de yayılırsa, tedavisi oldukça güçleşiyor.

Penn State College of Medicine liderliğindeki uluslararası bir araştırmacı ekibi, kanserle mücadele özelliklerine sahip olduğu bilinen doğal izotiyosiyanatlara dayalı bir bileşim sentezledi. Bu bileşimde brokoli, karnabahar, lahana, kuşburnu, brüksel lahanası, lahana ve turp gibi lahana ailesindeki sebzelerde bulunuyor.

Yapılan araştırma, kanser tümörlerini durduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, yeni bileşimi geliştirmek için önceki çalışmalarından birkaç farklı yaklaşımı birleştirdiler. Etkinliği arttırmak için araştırmacılar, daha önce test edilen bir bileşimdeki maddeleri ve kimyasal zincirin uzunluğunu değiştirdiler.

Şu anda üzerinde çalışılan, brokoli tabanlı ilaçlar, 6 ila 7 ay süreyle işe yarıyor. Uzmanlar, insanların tümör ve kanserlerden korunmak için lahana ailesindeki sebzelerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Sebzeler tek başlarına tam anlamıyla bir koruma sağlamasa da, vücudun kanserlerden korunmasında kesinlikle yardımcı oluyor.