Bronz Çağının Eşyaları Uzaydan Gelen Demirden Yapılmış

Bazıları geçmiş dönemlerde ustaların yer kabuğunu kullanarak demir dökmeyi bildiklerini iddia ederler. Fakat Fransız bir profesörün yaptığı çalışma, bunun doğru olmadığını, o dönemde kullanılan demirin uzaydan gelen gök taşları aracılığıyla getirilen demir olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni yapılan bir çalışmadan elde edilen bulgulara göre dış uzaydan gök taşı aracılığıyla Dünyamıza gelen demirden yapılma hançer, balta ve mücevherat tam anlamıyla bu dünyaya ait değil gibi bir görüntü arz ediyorlar.

Elde edilen bulgular, Bronz Çağı’nda Yakın Doğu bölgesinde yaşayan eski çağ ustalarından bazılarının, Dünya kabuğunu eriterek demir haline dönüştürmeyi başardıklarını gösteriyor.

Fransız arkeo-metalurjisti olan profesör Albert Jambon’a göre, bazı ustaların gök taşlarının getireceği demiri beklemek yerine, bu şekilde demir elde ettiklerine dair söylentilerin doğru olmadığını söylüyor. Bilakis görünen o ki söz konusu demir metali, uzaydan gelen meteoritler aracılığıyla Dünya’ya taşınmış.

“Bronze Çağı’nda kullanılan demir, meteoritik özellik gösteriyor. Bu da, Bronz Çağı’nda yaşamış bazı ustaların demir dökümü yaptıklarına dair spekülasyonları geçersiz kılıyor” diyor Jambon yapılan çalışmada.

Profesör Jambon, Firavun Tutankamun’un Mısır’daki mezarında bulunan demir hançerler ve Yakın Doğu ile Çin’de bulunan demir baltalar ve mücevheratları X ışınları ile tarayarak, içerisinde bulunan metalleri tespit etti.

Geçtiğimiz yıl X ışını floresans (XRF) spektrometrisi ile yapılan bir çalışmada Tutamon’un hançerinin yüzde 11 oranında nikel ve kobalt parçalarından oluşan demirden yapılma olduğunu ortaya koymuştu. Bu tip bir demir, milyarlarca yıldır uzaydan Dünya’ya gelen çok sayıda gök taşında bulunan demirle özdeşleşiyor.

Her yıl Dünya’ya çarpan demir meteoritlerinin büyük çoğunluğunun, güneş sisteminin ilk çağlarında güneşin yörüngesinde dönen atıklardan oluşan gezegensel diskteki küçük oluşumların metal ağırlıklı özlerinden oluştuğu düşünülüyor.

Bunun sonucunda bu meteoritler yüksek seviyede nikel ya da kobalt içeriyorlar. Buna karşın Dünya’da bulunan demir cevherlerinden eritilerek elde edilen demirde ise %1’den daha az oranda nikel ve kobalt mineralleri bulunuyor. Bu oran, demirce zengin uzay taşlarında bulunan orandan çok daha az.