Bruce Lee, Işın Kılıcı İle Dövüşürse Nasıl Olurdu?

Teknolojinin ve montaj yazılımlarının günümüzde yapabilecekleri artık hayal gücümüzle sınırlı. Öyle ki Bruce Lee'yi ışın kılıcıyla savaşırken dahi görmek mümkün hale geldi.

Patrick Nan isimli Bruce Lee (bu arada biz orta okulda, arkadaşlar arasında kendisinin adını niye Burucelle diye telafuz ederdik halen anlamam) fanı, internette gezinirken gördüğü, elinde ışın kılıcı olan bir Bruce Lee illüstrasyonu (hemen aşağıda) üzerine aklında canlanan fanteziyi gerçeğe dökerek, Bruce Lee'nin içinde bulunduğu bir ışın kılıcı dövüşü tasarlamayı başardı.

Videoda kullanacağı dövüş kareografisi için 1972 yapımı Fist of Fury (Öfkenin Yumruğu) filmini seçen bu yetenekli Youtube kullanıcısı, özellikle işin içine nunçaku giren sahnelerde efsane bir iş çıkarmış. Videonun yaratıcısı Patrick Nan, videonun altında yer alan enteresan bir yorumuyla da dikkat çekiyor. Kullanıcıların Ad-Block kullanmasını isteyen ve içerikleriyle para kazanmayı reddettiğini belirten Nan, Youtube'un telif politikasını eleştirdi.

Henüz 32 yaşında, şüpheli bir ölümle ebediyete intikal eden Bruce Lee efsanesini bu video ile tekrardan anmış bulunuyoruz. Hazırlanan bu muhteşem videoyu hemen aşağıdan izleyebilir, yorumlarınızla videoyu nasıl bulduğunuzu bizlerle paylaşabilirsiniz: