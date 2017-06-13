Bruce Lee'nin Kaydedilmiş Tek ve Gerçek Dövüş Videosu!

Bruce Lee efsanesini filmleri dışında, gerçek bir dövüşte izlemek ister misiniz?

Dövüş filmleri denildiği zaman akla ilk gelen efsane olan Bruce Lee, her ne kadar film yıldızı olarak bilinse de aslında kendisi dövüş sanatları konusunda inanılmaz bir isim. Zaten bunu bilmeyeniniz yoktur. Hatta şöyle bir şehir efsanesi de vardır; Lee, filmlerinin dövüş sahnelerinde bazen o kadar hızlı hareketler yaparmış ki, seyirciler bu hareketleri ekranda göremezler diye sahneler yavaşlatılırmış.

Çocukluluğundan beri dövüş sanatları ile uğraşan Lee, dövüş konusunda en az filmlerinde gördüğümüz kadar muazzam. Fakat Lee'nin filmleri dışında dövüş hünerlerini gerçekten sergilediği bir video, görüntü mevcut değildi. Bu güne kadar. Sosyal medyada bir anda popüler olan videoda Bruce Lee, en başarılı öğrencilerinden biri olan Ted Wong ile dövüşüyor. 'Jeet Kune Do' tekniğini kullanan Lee, öğrencisi karşısında hareketleri ve hızı ile adeta devleşmiş.

Yıllar boyunca Lee'nin öğrencisi olan Ted Wong, daha sonrasında Lee'den öğrendiği dövüş sanatını kendi öğrencilerine öğretmeye başladı ve dövüş stilleri konusunda bir kitap serisi yazdı.