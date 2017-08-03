1972 yılında yazılan bir romandan uyarlanan ve 1974'de ilk kez sinemaya aktarılan Death Wish, yeni bir uyarlamayla tekrar beyaz perdeye geliyor.

Annapurna Pictures ve MGM, 1972 yılında Brian Garfield yazdığı “Death Wish” romanını yeniden beyaz perdeye uyarladı. Filmin başrolünde ise aksiyon filmlerinin efsane isimlerinden Bruce Willis yer alıyor. Filmde Willis'e Vincent D’Onofrio, Kimberly Elise, Mike Epps ve Elisabeth Shue gibi isimler eşlik ediyor.

Filmin yönetmenliğini en son Yanlış Kapı ve Sahil Güvenlik filmlerini çeken Eli Roth üstlendi. Roth filmle ilgili olarak, ''Bu klasik yapımı Bruce Willis ile geri getirmek istedik. Çok sevdiğimiz bu filmde tüm saygımızla, biraz eğlenmeyi arzuluyoruz. Death Wish özel bir ajan, örneğin bir John Wick değil. O daha önce eline bir silah almayan sıradan bir adam, baba ve doktor' dedi.

Suç - drama türündeki film, ABD'de 22 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek. Filmin fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.