Brüksel Turistlerinin, 5 Metrelik Hologram Anıtları

Brüksel'de şehre olan turistik ilgiyi arttırmak adına geliştirilen yaratıcı bir çalışma sonucu; şehrin ziyaretçileri, yalnızca dakikalar içerisinde kendi 5 metrelik hologramlarını şehrin merkezinde izleme zevkine erişiyor.

Yaptığı yaratıcı reklam girişimleriyle tanınan ‘Thalys’ adındaki bir hızlı tren şirketi, Brüksel’e olan turistik ilgiyi arttırmak için son derece yaratıcı bir kampanyaya daha imza attı. Hak vereceksiniz ki birçoğumuz Avrupa gezisi planlasa Belçika’nın guzide başkenti Brüksel, aklımıza gelecek son şehirlerden biri olur. Fakat bu artık değişmek üzere; Thalys’in yaratıcı girişimi sayesinde, tarihi bir gezi yaparken görmeye alıştığımız o anıtların başrolünde bu kez siz olacaksınız. Nasıl mı? Yalnızca 2 dakikanızı harcayarak.

Şehrin merkezine kurulan Holobooth adı verilen teknoloji ile yalnızca 2 dakika içerisinde vücudunuz 360 derece taranarak şehrin göbeğinde 5 metrelik bir holograma dönüştürülüyorsunuz. Tabii bu tür bir hologramı oluştururken, biyometrik fotoğraf çektirirmiş gibi ifadesiz ve hareketsiz durmanıza sebep olacak bir kural mevcut değil. İstediğiniz her türlü pozu, medeni cesaretinizle doğru orantılı olacak şekilde verebilme hakkına sahipsiniz.

Bu başarılı uygulama, yalnızca 16-17 Mart tarihleri arasında dahi 500 hologram ile hizmet vermeyi başarmış durumda. Umarım bu ve benzeri yaratıcı girişimleri kendi topraklarımızda da görme şansına erişebiliriz. Teknoloji ile kalın.