Türkiye’nin kripto para piyasaları konusunda ilk ve en önemli girişimi olan BTCTürk, %95 oranında QNB Finansinvest’in CEO’su Özgür Güneri tarafından satın alındı. Güneri, BTCTurk’un ve BTCTrader’ın yeni CEO’su oldu ve eski kurumundaki görevinden de ayrıldı.

Kripto para piyasası konusunda ülkemizde de hareketlilik yaşanıyor. Gün geçtikçe artan yerli yatırımcıların taleplerinin önemli ölçüde karşılayan BTCTürk, Bitcoin’in ani yükselişi esnasında pek çok sorun yaşatsa da zamanla stabil bir hizmet sunmaya başlamıştı. İnsanların TL karşılığında Bitcoin’e yatırım yapmalarını sağlayan yerli kripto para borsası, aynı zamanda Ethereum işlemlerine de izin veriyor.

Geçtiğimiz yıl, uluslararası banka kuruluşu olan QNB ile ortaklık kuran Finansbank’ın, QNB Finansinvest adındaki yatırım kolunda CEO’luk görevini üstlenen Özgür Güneri, görevinden 1 Şubat tarihinde ayrıldı. Yeni nesil ekonomiye yatırım yapmak isteyen Güneri, BTCTurk’ü %95 oranında satın alarak şirketin yeni CEO’su oldu.

Önceden kripto para ve Blok Zinciri teknolojileri üzerine odaklanan Net Holding’in sahibi Besim Tibuk’un oğlu Kerem Tibuk’un CEO’luğunu üstlendiği BTC Trader da Güneri’nin yönetimine geçmiş oldu.

Dünya gazetesine konuşan Özgür Güneri, satın alma işlemini şu sözlerle ifade etti:

“Yeni yapımız sayesinde müşterilerimize şeffaf, güvenli, istikrarlı ve üstün kalitede hizmet verme hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. BTCTurk olarak sistem, altyapı, ekip, güvenlik gibi alanlara önemli yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin artan ilgisi bizi memnun etse de onlara dünya standartlarının ötesinde hizmet verme hedefimize henüz ulaşamadığımızın bilincindeyiz. Öte yandan müşterilerimizin bize olan güvenine layık olabilmek amacıyla ve yapmakta olduğumuz işin yüksek sorumluluğunun bilinci ile çalışmalarımıza hız vereceğiz. Büyüyen ekibimiz, her gün gelişen teknolojik altyapımız, kurumsal ve şeffaf süreçlerimiz ile sektörün lideri olmaya devam edecek, standartların yükselmesi ve pazarın büyümesi için öncü rol oynayacağız.”

Kariyerine 1991 yılında Global Menkul Değerler şirketinde başlayan Güneri, 1996 yılında ABD’de Nicholas Applegate Capital Management şirketinde Türkiye analisti olarak görev yaptı. Ardından eski şirketi olan Global Menkul Değerler’in New York ofisinde çalıştı. Sonrasına Egebank grubu ve son olarak 2000 yılından bu yana, QNB Finansbank grubunda farklı görevler aldı. Son olarak yürüttüğü QNB Finansinvest CEO’luk görevini BTCTurk ve BTC Trader yatırımından sonra bıraktı.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Güneri, London Business School’dan MBA derecesine sahip. Bakalım bu satın alma işlemi ve Güneri’nin tecrübeleri, BTCTurk’un geleceğini nasıl etkileyecek?