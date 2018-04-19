BTG DAY 28-29 Nisan'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde!

Bu seneki teması “Siber Güvenlik ve Yapay Zeka” olan BTG DAY, 28-29 Nisan tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde düzenlenecek.

BTG DAY , Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde faaliyet gösteren gönüllü öğrenciler tarafından organize edilen ve gelenekselleştirmeyi amaçladıkları bir etkinlik. İlk olarak Kasım 2017'de 'Siber Savaş' teması altında düzenlenen konferansın bu seneki teması ise 'Siber Güvenlik ve Yapay Zeka'.

Alanında uzman 15 konuşmacının yer alacağı ve herkese açık şekilde düzenlenecek olan “BTG DAY” tema olarak belirlediği alanlarla ilgilenen insanları bir araya getirerek hem bilgi paylaşımını arttırmayı hem de bu alanlara olan farkındalığı arttırmayı amaçlıyor.28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek konferans hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için btg.aybucyber.club web sitesini ziyaret edebilirsiniz.