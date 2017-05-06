Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Mayıs 2017'deki AKK düzenlemesinden sonra neler olduğuyla ilgili detaylı bir infografik paylaştı.

Son günlerde internet servis sağlayıcılarının AKK'sız ancak 'kotalı' internet paketleri ciddi anlamda tartışmalar yaratırken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Mayıs 2017 tarihinde uygulamaya soktuğu yeni Adil Kullanım Kotası düzenlemesiyle ilgili bir infografik yayınladı.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı infografikte Adil Kullanım Kotası düzenlemesi sonrasında kota aşımında internet hızının paket hızlarına göre düşeceği, gece 02:00 - 08:00 arası internet kullanımının AKK'den sayılmayacağı, AKK'nın %80 ve %100 dolduğunda servis sağlayıcılar tarafından ücretsiz SMS ile müşterilerini bilgilendireceği ve mobil internetteki AKK'nın minimum 128kbit'e düşürüleceğini belirtiyor.

BTK tarafından 1 Mayıs 2017 AKK düzenlemesiyle ilgili infografiğe aşağıdan göz atabilirsiniz: