"BTK" 25 Kişiye Bilişim Sektörüne Yönelik Eğitimler Verecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bilişim sektöründe kariyer planlayanlara yönelik olarak bir "Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı" adını verdiği bir eğitim programı başlattı.

Türkiye'de bilgi teknolojileri, bilişim sektörü ve iletişim teknolojilerini denetlemekle sorumlu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK), bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyenler için alımı sadece 25 kişiyle sınırlı bir eğitim programı başlatacak. CISCO Eğitim İş Ortağı BT Eğitim'in düzenleyeceği bu eğitimlere 5-13 Ekim arası başvurulabilecek ve 23-26 Ekim 2017 tarihleri arasında eğitimler başlayacak.

Üniversitelerin, Elektrik-Elektronik, Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların ve İngilizce yeteliliğe sahip olanların başvurabileceği bu program, Temel Bilişim Teknolojileri Altyapı Eğitimi, Ağ Teknolojileri ve Mimarileri, Bilişim Teknolojileri Sektöründe Satış Teknikleri, Bilişim Teknolojileri Altyapısında Güvenlik ve Yazılım Dünyasına Giriş, gibi başlıkları içerecek.

BTK'nın Ankara'daki merkez yerleşkelerinde gerçekleşecek olan eğitimler, özellikle de bilişim teknolojileri sektöründe çalışacak ve bu alanda kariyer yapmak isteyen takipçilerimiz için önemli bir fırsat. Eğer siz de bu eğitim programına başvurmak istiyorsanız 13 Ekim 2017 tarihine kadar özgeçmişlerinizi "ozgecmis@btegitim.com" e-posta adreslerinize gönderebilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi BTK'nın resmi Twitter hesabından attığı ve bizim de yukarıya koyduğumuz görseli bilgisayarınıza indirerek elde edebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? BTK'nın bilişim teknolojileri sektörü adına yaptığı bu hamleler, ülkemizde sektörün gelişimine yardımcı olacak mı?