BTK Başkanı: 5G'yi Kullanan İlk Ülkeler Arasında Olacağız

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türkiye'nin 5G çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CNN Türk muhabirlerinin yaptığı röportajda BTK başkanı Ömer Fatih Sayan, çok önemli açıklamalarda bulundu. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılına kadar 5G teknolojisine geçiş yapmış olacağız. Dünya'da 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen BTK Başkanı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Barcelona'ya geldik, hemen hemen bütün şirketler 5G ile ilgili deneyimlerini sunuyor. Biz de özellikle cumhurbaşkanımızın gösterdiği vizyon çerçevesinde 2023'te kendi milli şebekesiyle 5G'ye geçen ilk ülkelerden biri olmak üzere bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün bütün bağlantılarımızı kuruyoruz, operatörlerimize neler yapmaları gerektiği gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 5G koordinasyon kurulu BTK bünyesinde oluşturuldu. BTK'nın Hacettepe, ODTÜ, Bilkent, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'la birlikte kurmuş olduğu 5G vadisi çalışmalarını sürdürüyor. 5G ile ilgili ilk testlerin bizim kendi mühendislerimiz, kendi operatörlerimizce yapılacağı "Test Path" de Mart ayı sonunda faaliyete geçmiş olacak. Mart ayında, Ankara'da 5G vadisinde 5G ekipmanları test ediliyor olacak. 5G'ye bakacak olursak, özellikle bir önceki Barcelona seyahatiyle GSMA, bu işin merkezi. GSMA toplantılarında 5G'nin sanılandan daha önce geleceği ortaya çıkmış durumda. Artık standartlaşmayı bile beklemeden, 5G ile ilgili ilk uygulamalar yapılıyor olacak. Biz 4.5G frekans ihalesinde dedik ki, teknoloji nötr bir frekans ihalesi yapıyoruz. Yeni teknolojiler herhangi bir ihaleye gerek kalmaksızın kullanılıyor olacak. 5G'yi de, İnşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz ve şunu söyleyebilirim, ilk kullanan ülkelerden biri olacağız."

BTK'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklama videosuna da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oldukça önemli açıklamalarda bulunan BTK başkanı Ömer Fatih Sayan'ın söyledikleri gerçekten heyecan verici. 5G teknolojisini ilk kullanan ülkelerden biri olacak olmamızın yanında, bunu yerli mühendislerimizin geliştirdiği teknolojilerle sağlayacak olmamız işin en önemli boyutu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizin 4G teknolojisi ile çok geç tanışmasının ardından, 5G ile bir atılım yaparak ilk kullanan ülkelerden biri olması mümkün mü?