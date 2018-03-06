Casus yazılımların kendilerini çok iyi maskeleyebildiğini belirten BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, vatandaşların bilmedikleri uygulamayı indirmemesi gerektiğini ve uygulamalara verdikleri izinler konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı yollarla elde eden casus yazılımların yeniden gündeme gelmesi ile birlikte Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in sorularını yanıtlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, casus yazılımlar hakkında bilgi verdi ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Casus yazılımların doğrudan anlaşılamadığını ve kendilerini maskelediklerini belirten Sayan, ‘’Bunların hepsi casus yazılım olarak bilinmiyor. Application store’larda normal konuşmalarını kaydetmenize yönelik uygulamalar var.‘’ diyerek vatandaşların günlük yaşamlarında kullandıkları uygulamaların da casus yazılım tehdidi oluşturduğunu hatırlattı.

Casus yazılımların belirli bir sunuya bağlı olmadığı için yazılımın kaldırılmasının kolay olmadığını dile getiren Sayan, ‘’Hangi uygulamayı telefonunuza indirirseniz indirin kameraya, mikrofona, rehbere, fotoğraf galerisi gibi yerlere erişim izni istiyor. Bu izinler vasıtasıyla telefonunuzu aslında başkalarının erişimine açıyorsunuz.’’ derken, vatandaşları uygulama izinlerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Uzmanların açıklamalarına göre casus yazılım olduğunu gizleyen standart uygulamalar da kişisel verileri arşivleyebiliyor. BTK’nın yaptığı analizler sonucunda e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı uygulamaları taklit eden 40 uygulamanın 32’si casus yazılım olarak tespit edildi.