Mavi Balina Oyunuyla İlgili Moral Bozan Açıklama

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Mavi Balina oyununun sabit bir site üzerinden oynanmadığı için tamamen engellenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Oyunculara görevler veren, bunları yerine getiremeyenleri ise sonunda intihar etmeye teşvik eden Mavi Balina isimli oyun hakkında BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’dan bazı açıklamalar geldi.

Özellikle küçük yaştaki çocuklara hitap etmesi sebebiyle ailelere de uyarılarda bulunan BTK Başkanı, şu açıklamayı yaptı: "Direkt bizim ihbarweb.org.tr adresimize ihbar etmesini aynı zamanda hiç vakit kaybetmeden adeta polise ihbar gibi çocuğunu böyle bir şeyinden şüphelendiğini ve emniyet siber dairesinin de bu konudan haberdar olmasını istediğini söylemesi önemli."

Ailelerden bu yönde gelen taleplerin ardından BTK’nın devreye girdiğini belirten Sayan, o sırada bağlantının kesilip kesilemeyeceğine yönelik soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Bu tür intihara yönlendirme olabilecek web sayfaları ile ilgili ve bağlantılarla ilgili gereğini yapıyoruz. Çocuğun intihara sürüklenmemesi için bağlantının öbür tarafıyla yurt dışı bağlantısının emniyet güçleri ile işbirliğinde kesilmesini sağlıyoruz. Sanal ortamda çocuklarınız ne yapıyor takip edin. Siz çocuğunuzu her türlü kötülükten ev içinde koruduğunuzu düşünürken internetten açılan dünya ile kötücül işlere maruz bırakıyorsunuz. mavi balina da bu kötü örneklerden biri."