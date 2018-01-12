Birey olarak yalnızca bir noktaya kadar ilerlenebileceğini söyleyen BTK Başkanı Sayan, buna örnek olarak da Wozniak’la Apple’ın ilişkisini gösterdi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, dijital alanda fikirlerin başarıya ulaşabilmesi için en önemli noktanın ‘ekip çalışması’ olduğunu belirterek buna en güzel örneğin Steve Wozniak’la Apple’ın arasındaki ilişki olduğunu söyledi. Sayan, "Tek başınıza sadece bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Ancak bir noktadan sonra takımınız olmalı. Steve Wozniak olmadan Steve Jobs ve Apple olmazdı. Sergey Brin olmadan Larry Page ve Google ortaya çıkmazdı" ifadelerini kullandı.

BTK’nın siber saldırı ve tehditlerle de mücadele ettiğini belirten Sayan, kurumun, Türkiye’nin teknolojik güvenliğini tüm alanlarda sağlamaya çalıştığını ve bu anlamda çalışmalar yaptığını belirtti. 5G ile de açıklamalarda bulunan Sayan, bu teknolojiye yerli ve imkanlarla geçebilmek adına kurum olarak çalışmalar yapıldığını, hatta bunun için 5G Vadisi kurduklarını ifade etti.

Dijital fikirlerin başarıya dönüşmesi için hem bireysel hem de ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Sayan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Tek başınıza sadece bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Ancak bir noktadan sonra takımınız olmalı. Steve Wozniak olmadan Steve Jobs ve Apple olmazdı. Sergey Brin olmadan Larry Page ve Google ortaya çıkmazdı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 hedeflerine ve 2023'ün büyük Türkiye'sine ulaşmak, birbirimizi anlamakla, birbirimizi desteklemekle ve bunu koordineli bir şekilde yapılmakla mümkün. Bunu da yenilikçi inanıyorum ki fikir sahibi gençler sağlayacaktır. Dijital girişimcilik günümüzün en geçerli iş modellerinden biri olacak. Aplikasyon fikirleriyle yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."