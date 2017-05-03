BTK Başkanından Wikipedia ile İlgili Son Dakika Açıklaması!

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak kabull edilen Wikipedia’ya erişim yasağı uygulanmasıyla ilgili olarak BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’dan bir açıklama geldi.

Wikipedia’nın durumuyla ilgili "Kapanmasına üzüldüm ama yargı kararları uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değil. Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değil" açıklamalarında bulundu.

Erişim yasağına sebep olan bazı sayfaların Wikipedia’dan hala kaldırılmadığını belirten Ömer Fatih Sayan, "Türkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değildir" dedi. Siteye açık bir çağrıda bulunan ve konunun tatlıya bağlanmasını şahsi olarak da dilediğini söyleyen Sayan, "Wikipedia bilgiyi veriyorsa teyit de ediyor olması gerekir. Benim çağrım Wikipedia'nın kapanmasına sebep olan problemleri halletmesi, bu noktada gerekirse sistemin rehabilite edilmesidir. Bu anlamda yıllardır söylediğimiz, internette yalan haberle uluslararası mücadele konusunda son dönemde yaşanan gelişmeleri önemsiyoruz. Hatta bu eksikliği Wikipedia yöneticilerinin de görerek 'wikitribune' isimli inisiyatifi başlatmalarını olumlu buluyoruz. Yalan haberle mücadele hepimizin faydasına bir durumdur" dedi.

Art niyetli editörler yüzünden gündemin yanlış maddelerle meşgul edilmesini doğru bulmadığını söyleyen Sayan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk içinde herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Kimse 'Ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değildir. Olay yargıya intikal ettiği için ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Wikipedia'nın açılması yolunda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum."